Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 08:00 мск 25 августа
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Навальный остается по-прежнему в коме. Клинические данные политика указывают на отравление, говорится в заявлении немецкой клиники «Шарите». Хотя Навальный находится без сознания, но его жизнь вне опасности, говорится в заявлении клиники. Отравление может иметь долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы.
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Врачи «Шарите» пришли к выводу, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество им пока неизвестно.
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Российские врачи, лечившие Навального, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, но она не подтвердилась.
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Посол США в России Джон Салливан призвал в случае подтверждения отравления оппозиционного политика Алексея Навального наказать виновных.
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошешее с Навальным покушением и потребовал от российских властей незамедлительного начала расследования. «Предварительные результаты обследования в клинике «Шарите» показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.
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Канцлер Германии Ангела Меркель после транспортировки Навального в одну из берлинских клиник заявила, что Москва должна провести расследование вплоть до мельчайших деталей, так как Навальный играет «выдающуюся роль» на политической арене России.
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Президент Владимир Путин не участвовал в переговорах о транспортировке Навального из Омска на лечение в Германию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находился Навальный, Анатолий Калиниченко, сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
- До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.
- В отделение больницы, где находился Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.
- Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что у Навального диагностировали «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня» и что у политика развился отек мозга. В пресс-службе минздрава Омской области опровергли эту информацию. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Информацию об отравлении врачи в омской больнице не подтвердили.
- Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
- Завотделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Н.И.Пирогова Борис Теплых рассказал, что участвовал в лечении Навального в Омске. По его словам, «команду Минздрава» туда отправили ночью, еще перед полетом стало ясно, что состояние оппозиционера дестабилизируется и московские медики дистанционно консультировали своих коллег. Директор одного из профильных институтов лично координировал «исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи». По прилету стало ясно, что состояние Навального слегка улучшилось, «это были сумасшедшие 36 часов без сна», резюмирует врач.
- По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин. В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным. Перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.