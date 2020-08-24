Лечение Навального в Германии. Что важно знать

Что известно к 02:00 мск 24 августа

Самолет с Алексеем Навальным прилетел в Германию. Его доставили в госпиталь «Шарите» (Charite).

В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным.

Основатель фонда Як Бизил заявил, что оппозиционер «переживет отравление», но не появится на политической арене минимум в течение двух месяцев.

Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.

По словам Волкова, в немецком госпитале проводят комплексную программу исследований, о каких-либо результатах и прогнозах «можно будет говорить не раньше чем через несколько дней».

Навальный получил в Германии статус «гостя канцлера». По данным телеканала ZDF, это «бюрократическая хитрость», которая поможет оппозиционеру получить наилучшую защиту полиции.

Посредником при перевозке выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. Он рассказал, что в ходе разговора с канцлером Ангелой Меркель согласился обсудить вопросы транспортировки Навального с президентом Владимиром Путиным.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального Юлии медицинскую карту оппозиционера из больницы в Омске. Решение опубликовано на сайте суда (*pdf).

В Омском минздраве утверждают, что нашли в анализах Навального алкоголь и кофеин, а ядов там не обнаружили. В ведомстве выразили готовность помочь с лечением оппозиционера.

Накануне врачи разрешили вывезти Навального в Германию под ответственность его супруги. Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что «пациент демонстрирует стабильную динамику». «Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников брат и жена <...> берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня», — цитирует его слова «Город 55».

К вечеру 21 августа стало известно, что вылет задержится до утра следующего дня. Юлия Навальная подписала заявление на транспортировку мужа, однако, как утверждают в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра отказалась немецкая сторона. Это связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков, регламентирующими график работы пилотов. Самолет ожидал разрешения на вывоз политика с утра 21 августа.

Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил днем 21 августа главврач Александр Мураховский. Он пояснил, что со вчерашнего дня его состояние «несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».

Основной диагноз — нарушение обмена веществ, заявил главврач.

Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционера, выразила несогласие с заключением местных врачей. Она заявила, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз и оно может быть при огромном количестве заболеваний. Она отметила, что 20 августа уровень сахара в крови у ее пациента был нормальным. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — сказала Васильева.

Специалисты МВД при исследовании в лаборатории выявили в смывах с одежды, волос, кожи и ногтей Навального вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу при использовании пластикового стаканчика. Главврач Александр Мураховский объяснил, что это «обычная промышленная химия».

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что этим веществом Навальный отравиться не мог. «Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны... Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — заявил РБК профессор Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова Александр Каплун.

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. По его словам, в консультациях с зарубежными специалистами нет необходимости, поскольку медики, которые занимаются здоровьем Навального, ничем не хуже немецких врачей из клиники «Шарите».