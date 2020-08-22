Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 7:00 мск 22 августа

Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Германию. Прибытие в Берлин запланировано на 09:02 по местному времени (10:02 мск). По данным Bild и Spiegel, Навального доставят в берлинский госпиталь «Шарите».

Накануне врачи разрешили вывезти Навального в Германию под ответственность его супруги. Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что «пациент демонстрирует стабильную динамику». «Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников, брат и жена <...> берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня», — цитирует его слова «Город 55».

К вечеру 21 августа стало известно, что вылет задержится до утра следующего дня. Юлия Навальная подписала заявление на его транспортировку, однако, как утверждают в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра отказалась немецкая сторона. Это связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков, регламентирующими график работы пилотов. Самолет ожидал разрешения на вывоз политика с утра 21 августа.

Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил днем 21 августа главврач Александр Мураховский. Он пояснил, что со вчерашнего дня его состояние «несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».

Основной диагноз — нарушение обмена веществ, заявил главврач.

Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционера, выразила несогласие с заключением местных врачей. Она заявила, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз и оно может быть при огромном количестве заболеваний. Она отметила, что 20 августа уровень сахара в крови у ее пациента был нормальным. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — сказала Васильева.

Специалисты МВД при исследовании в лаборатории выявили в смывах с одежды, волос, кожи и ногтей Навального вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, поэтому в МВД не исключили, что оно могло попасть на кожу при использовании пластикового стаканчика. Главврач Александр Мураховский объяснил, что это «обычная промышленная химия».

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что этим веществом Навальный отравиться не мог. «Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны... Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — заявил РБК профессор Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова Александр Каплун.