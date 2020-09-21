Отравление Навального. Что важно знать
Главное к 12:30 мск 21 сентября
- Навальный рассказал о своем восстановлении.
- Изобретатель «Новичка» извинился перед политиком.
- Немецкий депутат увидела в версии о причастности к отравлению Навального российских властей повод для остановки строительства «Северного потока-2».
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 14 сентября в «Шарите» рассказали, что Навального отключили от аппарата ИВЛ. Также врачи сообщили, что оппозиционер начал вставать с больничной койки. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.
- Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
- Политик рассказал о ходе своего восстановления после отравления. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Сейчас он уже может ходить, но до полного восстановления еще далеко.