Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 10:00 мск 21 августа
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Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил главврач. Он пояснил, что «состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».
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Самолет для эвакуации Алексея Навального в Германию приземлился в Омске, но консилиум врачей признал политика нетранспортабельным и отказался разрешить его перевозку.
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Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы. Назвать вещество в полиции отказались со ссылкой на тайну следствия.
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Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш назвала отказ в транспортировке смертельно опасным для Навального и сообщила об обращении в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер. «Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — заявила она.
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Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. По его словам, в консультациях с зарубежными специалистами нет необходимости, поскольку медики, которые занимаются здоровьем Навального, ничем не хуже немецких врачей из клиники «Шарите».
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко, сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать, но врачи все еще занимаются спасением его жизни.
- До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.
- В отделение больницы, где находится Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.
- Жену оппозиционера Юлию к супругу сначала не пропускали, но после встречи с главврачом допустили в палату. «Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, обо всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного», — рассказал главврач.
- Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что у Навального диагностировали «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня» и что у политика развился отек мозга. В пресс-службе минздрава Омской области опровергли эту информацию. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
- Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
- По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.