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Отравление Навального. Что важно знать

Находящийся в омской больнице оппозиционер Алексей Навальный впал в кому. Его соратники считают, что политика отравили. Врачи называют отравление одной из версий
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Что известно к 10:00 мск 21 августа

  • Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил главврач. Он пояснил, что «состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».

  • Самолет для эвакуации Алексея Навального в Германию приземлился в Омске, но консилиум врачей признал политика нетранспортабельным и отказался разрешить его перевозку.

  • Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы. Назвать вещество в полиции отказались со ссылкой на тайну следствия.

  • Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш назвала отказ в транспортировке смертельно опасным для Навального и сообщила об обращении в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер. «Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — заявила она.

  • Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. По его словам, в консультациях с зарубежными специалистами нет необходимости, поскольку медики, которые занимаются здоровьем Навального, ничем не хуже немецких врачей из клиники «Шарите».

Что случилось

  • Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.

Video

  • Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому. Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко, сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать, но врачи все еще занимаются спасением его жизни.
  • До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.
  • В отделение больницы, где находится Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.
  • Жену оппозиционера Юлию к супругу сначала не пропускали, но после встречи с главврачом допустили в палату. «Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, обо всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного», — рассказал главврач.
  • Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что у Навального диагностировали «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня» и что у политика развился отек мозга. В пресс-службе минздрава Омской области опровергли эту информацию. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
  • Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
  • По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.

Версии случившегося

  • Результатов анализов политика пока нет, сообщила его пресс-секретарь. Ярмыш и другие соратники Навального заявили, что его отравили и что отравление связано с его политической деятельностью. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала Ярмыш.
  • «Отравление рассматривается в качестве одной из версий, мы не можем утверждать, что это было именно отравление. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Собеседник РБК в Следственном комитете также сказал, что отравление рассматривается как одна из возможных версий случившегося.
  • «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что, по предварительным данным, Навального могли отравить неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном) — психоактивным веществом, вводящим в измененные состояния сознания.
  • Лечащий врач политика, представитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила РБК, что пока не может давать предварительных заключений о состоянии политика. «Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков), я пытаюсь через Киру [Ярмыш] узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании нее выводов делать нельзя», — уточнила врач.
  • Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии причин, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика мог «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.
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Кремль назвал условие помощи в отправке Навального на лечение за границу
Политика
Алексей Навальный

Как отреагировали соратники политика и власти

  • Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем Twitter заявил, что подаст в Следственный комитет заявление по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
  • Полиция проводит проверку обстоятельств отравления Алексея Навального, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. «В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — рассказал собеседник РБК.
  • В случае поступления в медучреждение больного с признаками отравления проводится доследственная проверка, сказал РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. «На этом этапе может быть назначена и проведена экспертиза, но предварительные результаты исследования могут быть получены раньше, до оформления экспертом заключения», — уверен адвокат. По его словам, исходя из установленных проверкой обстоятельств будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. «Если отравление, в частности, было вызвано ядами или другими опасными для жизни человека веществами, которые пострадавший принял не по своей воле, то речь может идти о покушении на убийство», — добавил юрист.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал выздоровления политику, сообщил, что в Кремле знают о случившемся и готовы помочь при необходимости. Вместе с тем Песков отметил, что перед тем, как говорить об отравлении, нужно дождаться результатов лабораторных анализов. «Все предположения являются только предположениями. Было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отправление, то чем? Дождемся результатов анализов», — заявил Песков.
  • Отвечая на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального, Анастасия Васильева из «Альянса врачей» сказала, что официально откликается на это предложение. «Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — сказала она.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия готова принять Алексея Навального для лечения. По данным Bild и Spiegel, Навального готовят к отправке в берлинский госпиталь «Шарите». С организацией рейса помогает исполнительный директор правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в Германию на лечение Петра Верзилова из группы Pussy Riot.
  • «По просьбе Петра Верзилова мы организовали самолет со всем медицинским оборудованием, которым Навального можно доставить в Германию... Мы поддерживаем контакт с властями и надеемся, что разрешение на транспортировку пациента в коме будет получено в ближайшее время. Если завтра утром Навального можно будет транспортировать, то самолет сразу же утром вылетит в Берлин, и его жена также будет на борту», — рассказал Бизилдж.

Что случилось год назад

  • Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.
  • Навальный тогда связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.
Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Михаил Юшков
Теги: Алексей Навальный, отравление, ФБК, Омская область
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