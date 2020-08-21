Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 10:00 мск 21 августа

Навальный по-прежнему остается без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявил главврач. Он пояснил, что «состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем».

Самолет для эвакуации Алексея Навального в Германию приземлился в Омске, но консилиум врачей признал политика нетранспортабельным и отказался разрешить его перевозку.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы. Назвать вещество в полиции отказались со ссылкой на тайну следствия.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш назвала отказ в транспортировке смертельно опасным для Навального и сообщила об обращении в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер. «Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — заявила она.