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Политика ,  
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Отравление Навального. Что важно знать

Находящийся в омской больнице оппозиционер Алексей Навальный впал в кому. Его соратники считают, что политика отравили. Врачи называют отравление одной из версий
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Что случилось

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.

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Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому, сообщила Ярмыш.

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Там отметили, что врачи рассматривают отравление как одну из версий госпитализации Навального. «Отравление рассматривается в качестве одной из версий, [но] мы не можем утверждать, что это было именно отравление», — пояснили в пресс-службе.

Днем 20 августа заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко заявил, что состояние основателя ФБК остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни. «Интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов» — сказал он.

До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель кофейни.

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В отделение больницы, где находится Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.

По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.

Версии случившегося

Результатов анализов политика пока нет, сообщила его пресс-секретарь. Ярмыш и другие соратники Навального заявили, что его отравили и что отравление связано с его политической деятельностью. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала Ярмыш.

«Отравление рассматривается в качестве одной из версий, мы не можем утверждать, что это было именно отравление. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Омской области.

Собеседник РБК в Следственном комитете сказал, что отравление рассматривается как одна из возможных версий случившегося.

Лечащий врач политика, представитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила РБК, что пока не может давать предварительных заключений о состоянии политика. «Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков), я пытаюсь через Киру [Ярмыш] узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании нее выводов делать нельзя», — уточнила врач.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что, по предварительному диагнозу, Навального отравили неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном) — психоактивным веществом, вводящим в измененные состояния сознания.

Как отреагировали соратники политика и силовики

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем Twitter заявил, что подаст в Следственный комитет заявление по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Полиция проводит проверку обстоятельств отравления Алексея Навального, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. «В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — рассказал собеседник РБК.

В случае поступления в медучреждение больного с признаками отравления будет проведена доследственная проверка, сказал РБК руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов. «На этом этапе может быть назначена и проведена экспертиза, но предварительные результаты исследования могут быть получены раньше, до оформления экспертом заключения», — уверен адвокат. По его словам, исходя из установленных проверкой обстоятельств будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. «Если отравление, в частности, было вызвано ядами или другими опасными для жизни человека веществами, которые пострадавший принял не по своей воле, то речь может идти о покушении на убийство», — добавил юрист.

Технология реагирования правоохранительных органов на подобные случаи прописана в совместном приказе МВД и Минздравсоцразвития. «Территориальные органы МВД России должны быть проинформированы о поступлении в медучреждение человека с признаками воздействия токсичных, ядовитых и психотропных веществ, — говорит председатель московской городской коллегии адвокатов «Версия защиты» Роман Кандауров, — в случае, если медики диагностируют у Алексея Навального отравление, они обязаны будут направить телефонограмму в правоохранительные органы. Если данная информация подтвердится, то может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного с. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), которое будут расследовать следователи Следственного комитета».

Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии причин, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика мог «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.

Что случилось год назад

Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш. Навальный тогда связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.
 

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Любовь Порываева
Теги: Алексей Навальный, отравление, ФБК, Омская область
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