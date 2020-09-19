Отравление Навального. Что важно знать

Ингибиторы холинэстеразы — это вещества, замедляющие активность фермента холинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, зоман, «Новичок»), инсектициды для уничтожения вредных насекомых, а также некоторые виды лекарств, например, для лечения болезни Альцгеймера.

Токсичность этих веществ колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм и его концентрации. Доктор наук, врач-токсиколог Виктор Шилов заявил РБК, что у российских врачей есть большой опыт лечения отравлений ингибиторами холинэстеразы. Симптоматика подобных случаев хорошо известна, и врачи в Омске, по его мнению, не могли не заметить таких проявлений.

Но такого типа вещества трудно обнаружить, поскольку их концентрация в организме может быть очень небольшой, отмечает профессор кафедры биотехнологии и промышленной фармации московского Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова — МТУ Александр Каплун. «Эти вещества очень токсичны, они очень легко проникают через кожу и нарушают связь между нервами и мышцами, приводят к остановке дыхания и другим неприятным последствиям», — пояснил он.