Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу

Минобороны России в 12:30 мск среды отчиталось, что российские военные и пограничники ночью «продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». Авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, добавили в Минобороны. В какие именно районы прорвались украинские военные, там не уточнили.

Потери ВСУ за сутки боевых действий российское ведомство оценило в 260 человек и 50 единиц бронетехники. Среди уничтоженной техники — семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», заявляет Минобороны.

Ситуацию в Курской области прокомментировал Владимир Путин. Президент сделал короткое заявление перед началом совещания с членами правительства. Атаку ВСУ на российский регион Путин назвал «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи». Он добавил, что после совещания с правительством проведет встречу с руководителями силовых ведомств.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил президенту об обстановке, назвав ее «контролируемой». По его словам, из зоны боевых действий вывезены 200 человек. Автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали несколько тысяч человек.