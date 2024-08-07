Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Главное к этому часу:
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Минобороны России в 12:30 мск среды отчиталось, что российские военные и пограничники ночью «продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». Авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, добавили в Минобороны. В какие именно районы прорвались украинские военные, там не уточнили.
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Потери ВСУ за сутки боевых действий российское ведомство оценило в 260 человек и 50 единиц бронетехники. Среди уничтоженной техники — семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», заявляет Минобороны.
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Ситуацию в Курской области прокомментировал Владимир Путин. Президент сделал короткое заявление перед началом совещания с членами правительства. Атаку ВСУ на российский регион Путин назвал «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи». Он добавил, что после совещания с правительством проведет встречу с руководителями силовых ведомств.
- Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил президенту об обстановке, назвав ее «контролируемой». По его словам, из зоны боевых действий вывезены 200 человек. Автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали несколько тысяч человек.
- Обстановка в городе Суджа очень напряженная, сообщил «РИА Новости» днем 7 августа глава населенного пункта Виталий Слащев. «У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал он.
- Курские власти сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях. Число пострадавших достигло 24 человек, из них шесть — это дети, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
- Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. на сертификаты для переселения жителей Курской области.
Как развивались события
- Утром во вторник, 6 августа, Смирнов сообщил, что российские военные не допустили прорыва границы в Курской области. На появившихся в соцсетях кадрах было видно, что украинские военные обстреляли жилой сектор.
- Около 17:00 мск Минобороны сообщило, что в нападении участвовали 300 украинских диверсантов с 11 танками и 20 бронемашинами. Они атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Российские военные нанесли удары по украинским позициям в Сумской области, в том числе с помощью «Искандеров». В район боев выдвинулись российские резервы, указывало тогда Минобороны.
- К вечеру 6 августа власти Курской области заявили, что обстановка на приграничной территории по-прежнему напряженная и бои там продолжаются.
- Обстрелы региона также продолжились. Рядом с городом Суджей разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель.
- Помимо ракет ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками.
- Один из них попал по машине скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение, написал Смирнов. Также дроны попали по автомобилям в селе Комаровка Кореневского района и у села Нехаевка в Рыльском районе — погибли два водителя. Кроме того, при обстреле города Суджа погибла женщина.
- Власти нескольких регионов предложили Курской области помощь в связи с нападением. В частности, власти Москвы и Петербурга пообещали направить в регион врачей для помощи пострадавшим. Губернатор соседней Орловской области сообщил, что в регине уже размещена первая группа жителей курских приграничных районов.
- 7 августа СК возбудил из-за атаки ВСУ уголовное дело. Расследование в том числе ведется по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ведомстве.
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