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Политика ,  
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Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Подоляк: Киев непублично обсуждал операцию в Курской области с Западом
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинские власти «не на публичном уровне» обсуждали операцию ВСУ в Курской области с западными партнерами, заявил в интервью The Independent советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как отмечает газета, ключевые западные союзники Украины, включая Великобританию и США, ранее опровергли, что были проинформированы об операции ВСУ. Однако Подоляк с этим не согласился. «Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и которые должны происходить на местном уровне. <...> Но [по вопросу наступления] были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне», — сказал он.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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