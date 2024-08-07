Под удары ВСУ попал Горнальский монастырь под Суджей

Рядом с Суджей разрушен Горнальский монастырь, погиб один человек

Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнали возле Суджи «разбит», заявил игумен Питирим. По его словам, при попытке эвакуироваться погиб один человек. Всего в монастыре укрывались 15 человек, говорил он

Фото: orthokursk / VK

В Суджанском районе Курской области оказался частично разрушен попавший под обстрелы Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, погиб один человек, рассказал РБК настоятель игумен Питирим.

«Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться. Во время эвакуации один человек погиб. Мы связывались с властями, нам обещали оказать помощь», — заявил он.

В комментарии телеграм-каналу Baza ранее игумен сообщил, что в монастыре укрываются 15 священнослужителей. «Связь очень плохая, бывает лишь иногда. В настоящий момент эвакуироваться невозможно», — добавил он. В 19:49 мск канал опубликовал сообщение, в котором, ссылаясь на игумена, написал, что укрывавшимся в монастыре удалось эвакуироваться.

Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 км от города Суджа. О разрушении обоих храмов монастыря и повреждении монашеских корпусов игумен Питирим сообщал вечером 6 августа.

С утра 6 августа в Курской области, в районе российско-украинской границы, продолжаются боевые действия. Глава Генштаба России Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено. По его словам, утром 6 августа Курскую область атаковали подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты, еще 200 — ранены. Также российские войска уничтожили 54 единицы техники, включая семь танков, добавил Герасимов.

Минобороны также отчитывалось о поражении скоплений сил ВСУ в Сумской области. Власти региона 7 августа объявили принудительную эвакуацию из пяти общин.

Власти Курской области сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий Курской области, в том числе из Суджи, проходит эвакуация. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».