Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто бьет по мирным
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области заявил, что Украина боевыми действиями в этом регионе пытается улучшить свои переговорные позиции.
«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — спросил глава государства.
По его словам, ситуация показывает, почему Киев отказался от мирных предложений Москвы и «заинтересованных и нейтральных посредников». Он заявил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев».
Еще одной целью Киева Путин назвал остановку наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Кроме того, полагает глава государства, Украина хочет «посеять рознь» в российском обществе и запугать людей, но россияне «единодушно» поддержали всех, кто попал в беду, и армию.
Главной задачей, которая стоит перед Минобороны, Путин назвал выдавливание ВСУ с российской территории, а затем прикрытие госграницы совместно с пограничными службами. Действия в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО) проводят ФСБ и Росгвардия, а «гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», добавил президент. Путин также подчеркнул важность поддержки людей.
6 августа украинские силы прорвали границу России в Суджанском районе Курской области, с тех пор там идут боевые действия. Курск в ночь с 10 на 11 августа подвергся крупной ракетной атаке, одна из сбитых ракет повредила многоквартирный дом, были ранены 15 человек. На фоне атак в регионе ввели режим КТО. Он также действует в Брянской и Белгородской областях.
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