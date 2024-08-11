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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова обратилась в ООН по поводу атаки ВСУ на Курскую область

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Военная операция на Украине

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Москалькова потребовала «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

Она добавила, что уполномоченные по правам человека в российских регионах вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения, куда прибыли жители Курской области, и участвуют в гуманитарной помощи для них.

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Столкновения в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. На следующий день в области ввели режим ЧС федерального характера, а в ночь на 10 августа — режим контртеррористической операции (КТО). В приграничных районах идет эвакуация.

СК возбудил из-за атаки ВСУ уголовное дело. Расследование в том числе ведется по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии

В Киеве назвали целью Украины усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.

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Теги
Курская область ВСУ омбудсмен гуманитарная помощь ООН Татьяна Москалькова
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