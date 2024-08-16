Курская область: границы, административное деление, экономика

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

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Территория Курской области

Географическое положение

Курская область — это регион России с центром в городе Курске. Расположен на юго-западе страны. Входит в Центральный федеральный округ. На юго-западе и западе Курская область граничит с Сумской областью Украины (протяженность границы — 245 км), а также с Брянской (на северо-западе), Орловской (на севере), Липецкой (на северо-востоке), Воронежской (на востоке) и Белгородской (на юге) областями России.

Площадь Курской области — 30,0 тыс. км. Ее протяженность с севера на юг — 171 км, с запада на восток — 305 км. Расстояние до Москвы составляет 536 км.

Рельеф области

Курская область расположена на Восточно-Европейской равнине, на юго-западном склоне Среднерусской возвышенности, на высоте 175–225 м над уровнем моря. Рельеф равнинный, но всхолмленный, пересечен оврагами, балками, речными долинами.

Климат и среднегодовая температура

Климат области — умеренно-континентальный. Лето теплое и влажное, зима — короткая и умеренно-холодная. Среднегодовая температура колеблется в пределах +5,9°С на севере и +7,1°С на юго-западе области. Самый жаркий месяц — июль (средняя температура +19,6°С), самый холодный — январь (-4,8°С). Порядка 65–70% осадков выпадает в виде ливневых дождей в апреле—октябре, при этом больше всего осадков выпадает в северо-западной части региона. Раз в три-четыре года случаются засухи.

Несмотря на высокую антропогенную нагрузку и транспортную плотность, в национальном экологическом рейтинге регионов (составляется организацией «Зеленый патруль»), область входит в десятку лидеров (7-е место по итогам весны 2024 года).

Реки и озера

Область расположена в бассейнах рек Днепр и Дон. Область пересекает река Сейм (длина 748 км, в области — 490 км) — левый приток Десны, которая разделяет ее на две неравные части. Всего в области протекает 902 реки, из них главные — Сейм, Свапа, Тускарь, Псел (в бассейне Днепра), Оскол, Тим, Кшень, Олым (в бассейне Дона). Однако большинство из них зарегулированы и, по сути, являются каскадами прудов, поэтому обеспеченность водными ресурсами в целом недостаточная. Естественных озер мало, встречаются в основном в пойме Сейма. Из искусственных водоемов — четыре водохранилища и порядка 700 прудов.

Фото: Google Maps

Геология и почва

Курская область находится в лесостепной зоне Центрального Черноземья, однако из-за интенсивной распашки лесистых территорий в регионе осталось немного (8,2%). Почвы — черноземы (61,4%, на юге и востоке) и серые лесные (19,7%, на севере и северо-западе) различных типов.

Территориальное деление и органы власти

Административно область состоит из 28 муниципальных районов и пяти городских округов, в их составе — 27 городских и 287 сельских поселений.

Шесть районов Курской области — Беловский, Суджанский, Кореневский, Глушковский, Рыльский и Хомутовский — граничат с Украиной.

Всего в области 347 муниципальных образований и 2773 сельских населенных пункта — деревни, хутора, поселки и села. Крупнейшие города — Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. Из них только в двух — Курске и Железногорске — проживает больше 100 тыс. человек.

Действующий Устав региона принят 15 июля 2022 года.

Законодательный орган — Курская областная дума, состоит из 45 депутатов. 23 законодателя избираются по одномандатным округам, 22 — по партийным спискам. Последние выборы в региональный парламент состоялись в сентябре 2021 года.

Глава исполнительной власти и высшее должностное лицо — губернатор, он возглавляет правительство области. Избирается на прямых выборах сроком на пять лет. Первые выборы главы региона состоялись в 1996 году. Врио губернатора — Алексей Смирнов (с 12 мая 2024 года). Он участвует в выборах главы региона 8 сентября. В 2018-2024 годы должность занимал Роман Старовойт.

Население Курской области

По состоянию на январь 2024 года, население Курской области составляло 1061,0 тыс. человек, из них 68,8% (или 729,5 тыс.) — горожане. Плотность населения — 35,4 чел. на кв. км. Распределено неравномерно: большинство жителей проживает в Курско-Курчатовской агломерации и Железногорске. В областном центре — городе Курск — проживает 436,7 тыс. человек, или 41,2% всех жителей области.

Численность населения снижается из-за низкой рождаемости и высокой смертности (в частности, за 2023 год население сократилось на 6,1 тыс. человек), фиксируется старение населения и переселение в города.

В индексе качества городской среды Минстроя за 2023 год 9 из 10 городов области признаны комфортными для проживания (в категории крупных городов лидировал Курск, средних — Железногорск, малых — Суджа). В рейтинге РБК лучших российских регионов по качеству жизни за 2020 год (подготовлен рейтинговым агентством НКР) область занимала 20 место.

Национальный состав

Согласно последней переписи населения 2020 года, в этническом составе региона абсолютно преобладают русские (95,9%), проживают также украинцы (0,6%) и армяне (0,6%).

Религия

Большинство верующих — православные. В каноническом отношении область с 2012 года образует Курскую митрополию в составе трех епархий (Железногорской, Курской и Щигровской). Действует семь монастырей. На 2024 год зарегистрирована 351 религиозная организация, большинство из них — приходы РПЦ. Действуют также общины старообрядцев, протестантов, католиков, кришнаитов, иудеев, мусульман и буддистов.

История

Территория Курской области — зона расселения и племенного княжения северян. К концу X века завоевана киевскими князьями. В IX—XIV столетия составляла историко-географический и культурный регион Посемье (бассейн реки Сейм — левого притока реки Десны). Политически сначала входила в Переяславское и Черниговское княжества, в XII в. выделилось Курское княжество, в XIV—XV вв. — в составе Золотой Орды и Великого княжества Литовского. В Московское княжество окончательно вошла на рубеже XV—XVI вв., в XVI—XVII веках по реке Сейм проходила его граница с Диким полем. С 1708 года — в составе Киевской губернии, затем — Курского наместничества (1779-1797) и Курской губернии (1797-1928).

Курская область образована 13 июня 1934 году в результате раздела Центрально-Черноземной области. На момент образования ее площадь составляла 75,6 тыс. км, впоследствии большая часть территорий отошла к созданным позднее Орловской, Белгородской и Липецкой областям. В современных границах полностью сформировалась к 1954 году. В послевоенные годы были основаны такие важные города, как Железногорск (1957) и Курчатов (1968).

В Великую Отечественную войну осенью 1941 года была оккупирована немецкими войсками. 12 июля — 5 августа 1943 года на ее территории произошла Курская битва — одно из крупнейших и решающих сражений войны. Полностью освобождена от нацистов 2 сентября 1943 года.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году стала «прифронтовым» регионом, ряд населенных пунктов пострадал от ракетных и артиллерийских обстрелов, атак БПЛА, проникновения диверсантов.

6 августа 2024 года вооруженные силы Украины перешли границу и вторглись на территорию Курской области, основные боевые действия охватили Кореневский и Суджанский районы (на юго-западе области).

Область дважды награждена орденами Ленина: в 1957 году — за успехи в производстве сахарной свеклы, в 1968 году — за мужество и стойкость в годы войны и успехи послевоенного восстановления хозяйства. В 1968 году Курск удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.

Экономика и отрасли

По данным Росстата, 2022 году объем валового регионального продукта (ВРП) региона составил 665,5 млрд руб. — 0,5% от общероссийского, в 2021 году — 683,8 млрд руб. (0,6%).

Основа экономики Курской области — добыча и обогащение железной руды и производство электроэнергии. В Курской области производится около 50% конвейерных резинотканевых лент и более 30% окисленных железорудных окатышей в России.

В интегральном рейтинге социально-экономического положения 35 самых экономических успешных регионов России за 2023 год (составляется Фондом развития гражданского общества) Курская область заняла 13 место, выбившись в лидеры среди регионов Черноземья.

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП региона, по данным Росстата, составляет 16,1% (2022). На малый и средний бизнес приходится почти четверть экономики региона (24,6% в 2022 году).

В рейтинге инвестиционной привлекательности Национального рейтингового агентства за 2023 год занимает 13 место. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 157,8 млрд руб., из них 40% приходится на электроэнергетику, 18% — на обрабатывающие производства, по 13% — на сельское хозяйство и на добычу ископаемых.

Промышленность

Промышленность — ведущая отрасль хозяйства, она формирует почти 40% ВРП, более 50% собираемых налогов и около 20% занятости. Сектор представлен 1,5 тыс. предприятиями. Курская область относится к так называемым старопромышленным регионам России.

Добывающая промышленность по итогам 2022 года составляла 10,1% ВРП (в 2021 году составляла 20%). Область находится в пределах Курской магнитной аномалии — крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире железорудных бассейнов, железные руды сосредоточены в более 30 месторождений, крупнейшее из которых — Михайловское. Помимо железных руд, добывается мел, глины и суглинки, пески, торф. В недрах области находятся запасы фосфоритов, циркония, титана.

Работает два промышленных парка — «Юбилейный» и промтехнопарк «Союз». В районе города Железногорск действует особая экономическая зона «Третий полюс».

Важнейшие системообразующие предприятия региона — Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А. А. Варичева в Железногорске и Курская атомная электростанция в Курчатове.

Михайловский ГОК — второе крупнейшее предприятие в России по добыче и переработке железа, производит около 20% железорудного сырья и 25% окатышей, концентраты и аглоруды. Обладает запасами порядка 15,4 млрд т. Входит в «Металлоинвест».

— второе крупнейшее предприятие в России по добыче и переработке железа, производит около 20% железорудного сырья и 25% окатышей, концентраты и аглоруды. Обладает запасами порядка 15,4 млрд т. Входит в «Металлоинвест». Курская АЭС — одна из крупнейших в России, обеспечивает более 50% электричества станций Черноземья и питает большинство промпредприятий области. Входит в концерн «Росэнергоатом». В ее составе — четыре энергоблока. С 2018 года строится Курская АЭС-2 для замещения двух энергоблоков устаревающей Курской АЭС.

Также развиты обрабатывающие производства — химическая и нефтехимическая индустрии, черная металлургия, машиностроение, пищевкусовая промышленность. Больше половины объема отрасли — производство продуктов питания и напитков (56,3% в 2022 году).

Большинство промпредприятий сосредоточено в пределах Курска, Железногорска и Курчатова. Областной центр — город Курск — специализируется на приборостроении и электротехнике (заводы «Авиаавтоматика», «Счетмаш», «Маяк», «Совтест АТЕ» и др.), а также производстве резинотехнических изделий, пластмасс, лекарств (предприятия компаний «Курскхимволокно», «Фармстандарт-Лексредства»).

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство — другая важнейшая отрасль экономики Курской области, его доля в ВРП региона, по данным Росстата, составляет 18,2% (2022). Курская область входит в так называемый «пояс плодородия» России. Ее основной экономический потенциал заключается в благоприятном климате и черноземах, которые в основном расположены в юго-восточных районах области. Сельхозугодья занимают 81,3% площади региона, из них около 80% — пашни.

Область специализируется на выращивании озимой пшеницы и сахарной свеклы, а также свиноводстве. Выращиваются технические, кормовые, бахчевые культуры. Среди сравнительно новых и перспективных отраслей — садоводство и производство грибов и ягод.

Большая часть продукции производится на предприятиях, в том числе в агрохолдингах компаний «Мираторг», «Агропромкомплектация — Курск», «Группа Черкизово», «Агротерра», «Содружество» и др. С 2016 года в поселке Линец действует один из крупнейших в России и Европе мясоперерабатывающих комплексов мощностью 1,8 млн голов в год.

По ряду показателей область занимает лидирующие позиции в России, в том числе в 2022 году:

2 место в России по производству скота и птицы на убой (533,3 тыс. т — 4,5%);

2 место в России по поголовью свиней (2,4 млн т — 8,8%);

2 место в России по производству сои (668,3 тыс. т — 11,4%);

5 место по сбору сахарной свеклы (4,5 млн т — 9,3%);

7 место по валовому сбору зерна (5,7 млн т — 6,4%);

11 место в России по объему произведенной сельхозпродукции (2,8%).

Транспорт

Курская область — важный транспортный узел с высокой плотностью транспортного сообщения. Благодаря географическому положению область связывает Поволжье и Черноземье с Центральной Россией и Югом. Дорожная сеть хорошо развита, доля автодорог с твердым покрытием — 65,9%, их плотность — 387 км на 1000 кв. км. Общая протяженность автодорог — 17398,4 км (2023), из них 498,9 км — дороги федерального значения.

Федеральные автодороги:

М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной)

Р-298 (Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий»)

А-142 (Тросна — Калиновка).

М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной)

Развиты железнодорожный транспорт (общая длина путей — 1055,8 км). Участки Московской и Юго-Восточной железных дорог связывают Курск с Москвой, Воронежем, Белгородом. Действует международный аэропорт в 7 км от областного центра.

По Курской области проходит нефтепровод «Дружба» (длина 272,5 км), два нефтепродуктопровода (с 2001 года — на консервации) и два магистральных газопровода: «Уренгой — Помары — Ужгород» (5 ниток, 246 км) и «Шебелинка — Курск — Брянск» (17 отводов, 165,7 км). Газотранспортная инфраструктура включает несколько газораспределительных станций (в Рыльске, Судже и др.), в том числе крупнейшую в Европе ГРС в Курске.

Туризм в Курской области

В 2023 году область посетили 272,8 тыс. туристов. Среди основных направлений туризма:

Промышленный туризм представлен экскурсиями по Курской магнитной аномалии, Михайловскому ГОКу, на Курскую АЭС.

представлен экскурсиями по Курской магнитной аномалии, Михайловскому ГОКу, на Курскую АЭС. Экологический туризм . Популярные направления — Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник имени В.В. Алехина (уникальный участок луговой лесостепи), Дендрологический парк в Железногорске, Гладиолусовые луга в Глушковском районе. Регион развивает собственный туристический бренд «Курский соловей» и «Курская антоновка».

. Популярные направления — Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник имени В.В. Алехина (уникальный участок луговой лесостепи), Дендрологический парк в Железногорске, Гладиолусовые луга в Глушковском районе. Регион развивает собственный туристический бренд «Курский соловей» и «Курская антоновка». Культурно-познавательный туризм . В области действуют несколько тематических и историко-этнографических музеев и памятников культуры, в том числе дворцово-парковый ансамбль Марьино (Рыльский район), город-музей под открытым небом в Рыльске, музей-усадьба поэта А. А. Фета (Золотухинский район), действующая водяная мельница конца XIX — начала XX века в селе Красниково (Пристенский район), башня Шамиля XIX века (в городе Льгов), здание Банка России в Курске в стиле неоготики (построено в 1912-1914 годы). Интерес представляют гончарные промыслы в Судже, кожлянские игрушки в деревне Кожля и др.

. В области действуют несколько тематических и историко-этнографических музеев и памятников культуры, в том числе дворцово-парковый ансамбль Марьино (Рыльский район), город-музей под открытым небом в Рыльске, музей-усадьба поэта А. А. Фета (Золотухинский район), действующая водяная мельница конца XIX — начала XX века в селе Красниково (Пристенский район), башня Шамиля XIX века (в городе Льгов), здание Банка России в Курске в стиле неоготики (построено в 1912-1914 годы). Интерес представляют гончарные промыслы в Судже, кожлянские игрушки в деревне Кожля и др. Военно-исторический туризм . Главным образом по местам Великой отечественной войны и Курской битвы 1943 года, в частности по северному и южному фасу Курской дуги, действуют мемориальные комплексы »Курская дуга», «Курская битва», несколько музеев.

. Главным образом по местам Великой отечественной войны и Курской битвы 1943 года, в частности по северному и южному фасу Курской дуги, действуют мемориальные комплексы »Курская дуга», «Курская битва», несколько музеев. Событийный туризм представлен несколькими мероприятиями, в том числе Курской коренской ярмаркой (проходит в июле в местечке Свобода Золотухинского района), фестивалем авторской песни «Соловьиная трель», а также бардовскими, театральными, джазовыми фестивалями.

представлен несколькими мероприятиями, в том числе Курской коренской ярмаркой (проходит в июле в местечке Свобода Золотухинского района), фестивалем авторской песни «Соловьиная трель», а также бардовскими, театральными, джазовыми фестивалями. Религиозный туризм. Главный центр паломничества — мужской монастырь Коренная пустынь в местечке Свобода Золотухинского района (основан в 1597 году), среди других достопримечательностей — кафедральный Знаменский собор в центре Курска (построен в 1816-1826 годы), Успенская римско-католическая церковь (построена в 1892-1896 годы).

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