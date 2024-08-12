Украинские военные применили в Курской области немецкий инженерный танк

Танк Wiesent (Фото: ffg-flensburg.de)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1, сообщает Bild со ссылкой на обозревателя Юлиана Рёпке.

По его словам, несколько таких машин было поставлено Украине из Германии. Инженерные танки используют для прорыва или создания оборонных линий. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неизвестно.

Рёпке также рассказал о возможных сценариях движения ВСУ в российских приграничных регионах.

Наименее вероятным вариантом развития событий он назвал дальнейшее продвижение украинских войск в пределах российской Курской области. Самым рискованным — закрепление ВСУ на отвоеванных на данный момент территориях, так как в этом случае Киев может «потерять большое количество войск».

Наиболее вероятным сценарием Рёпке назвал суверенный вывод войск, как только Россия перебросит крупные части своих военных к Курску.

Ранее Bild сообщал, что по меньшей мере три немецких БМП Marder было задействовано в атаке ВСУ на Курскую область. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал материал реваншистским.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. В регионе действует режим ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа там объявили о проведении контртеррористической операции. В НАК заявили о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов».

В Киеве целью операции в Курской области назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».