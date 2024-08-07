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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения САУ Krab в курском приграничье

Сюжет
Военная операция на Украине
Самоходная артиллерийская установка Krab ВСУ была уничтожена российским беспилотником «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны и показало кадры уничтожения

Минобороны показало кадры уничтожения САУ Krab в курском приграничье
Video

«Цель уничтожена военнослужащими — операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — говорится в описании под видео.

Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что потери ВСУ при наступлении на Курскую область составили 315 человек (в том числе около 100 убитых) и 54 единицы бронетехники (в том числе семь танков). Президент назвал атаку на российский регион «масштабной провокацией».

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