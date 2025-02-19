Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областью
Бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника, заявил президент Владимир Путин.
Он не уточнил, где именно российские подразделения перешли границу. Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью.
Путин рассказал, что о пересечении границы ему было доложено час назад.
Минобороны в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. Так, например, в последнем сообщении говорилось о населенных пунктах Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка.
В 2022 году российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее после переговоров в Стамбуле.
7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года «наглядно объясняло принцип «мир через силу». По его словам, военные действия в этом регионе предотвратили российское наступление на Сумскую область, а также предоставило Киеву наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию.
Боевыми действиями была затронута пятая часть (21%) Курской области, ущерб составил 750 млрд руб., оценил в январе врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко.
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