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Военная операция на Украине ,  
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Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам российского президента, российское подразделение зашло на территорию противника. Полномасштабных боев в Сумской области не было с 2022 года
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника, заявил президент Владимир Путин.

Он не уточнил, где именно российские подразделения перешли границу. Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью.

Путин рассказал, что о пересечении границы ему было доложено час назад.

Минобороны в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. Так, например, в последнем сообщении говорилось о населенных пунктах Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка.

В 2022 году российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее после переговоров в Стамбуле.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года «наглядно объясняло принцип «мир через силу». По его словам, военные действия в этом регионе предотвратили российское наступление на Сумскую область, а также предоставило Киеву наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию.

Боевыми действиями была затронута пятая часть (21%) Курской области, ущерб составил 750 млрд руб., оценил в январе врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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