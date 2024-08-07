В ООН призвали к деэскалации конфликта после атаки ВСУ в Курской области
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию ситуации, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
«Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, и мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», — сказал Хак (цитата по ТАСС).
Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны 6 августа. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «по противнику наносится огневое поражение».
На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа заявил, что подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек рано утром 6 августа начали наступление на регион с целью захвата Суджанского района. Он подчеркнул, что российские военные и силы ФСБ отражают атаки украинских сил. По словам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Глава Генштаба доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено.
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