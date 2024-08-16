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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев обвинил США во лжи о непричастности к атаке на Курскую область

Патрушев обвинил США во лжи о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Заявления руководства США о непричастности к атаке Украины на Курскую область не соответствуют действительности, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — считает Патрушев.

Он отметил, что именно страны НАТО поставляют Киеву оружие, отправляют военных инструкторов и снабжают разведданными. «Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — добавил помощник президента.

Какие аспекты своей атаки в Курской области Киев обсуждал с Западом
Политика
Фото:Александр Клименко / Reuters

14 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. Он уточнил, что обсуждения между партнерами были, но не на публичном уровне. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не принимали участия в планировании или подготовке этой операции».

Президент России Владимир Путин назвал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «масштабной провокацией», пообещав «достойный ответ России». Директор ФСБ Александр Бортников 13 августа заявил, что украинская атака на Курскую область была осуществлена «при поддержке коллективного Запада».

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Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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