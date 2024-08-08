 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк назвал цель атаки на Курскую область

Подоляк: цель атаки на Курскую область — усиление позиций на переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Цель атаки ВСУ на Курскую область — усиление позиций на переговорах, объяснил советник главы офиса украинского президента. Президент России Владимир Путин назвал атаку «масштабной провокацией».
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах, его слова приводит «Страна.ua».

Минобороны России 8 августа отчиталось, что продвижение украинских военных в Судженском и Кореневском районах Курской области не допущено. «Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении», — заявили в ведомстве.

Потери ВСУ с начала боев на курском направлении министерство оценило в 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

По словам врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, украинские войска не продвинулись «ни на метр». Из-за атак со стороны ВСУ в регионе погибли четыре человека, сообщил он. Белостоцкий также рассказал, что около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов были эвакуированы, 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено. По его словам, в атаке участвовали более 1 тыс. военных. Потери ВСУ генерал оценивал в 315 человек, в том числе сто человек убитыми, а также в 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов заверил Путина в разгроме ВСУ в регионе. Тот назвал нападение «масштабной провокацией».

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Михаил Подоляк Курская область ВСУ
Материалы по теме
Следователи возбудили дело о покушении на убийство Поддубного
Общество
Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область
Политика
Мэр Суджи рассказал о ситуации в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Российские каноисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:02
ГК ФСК построит еще один жилой дом в Ленинском округе ПодмосковьяРБК Компании, 14:00
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 13:58
Ракова сообщила статистику по оплачиваемым стажировкам для выпускниковГород, 13:56
Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУПолитика, 13:56
Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 13:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Италия удвоила налог на зарубежные доходы состоятельных иностранцевЭкономика, 13:54
Не брать заем 7 лет: как еще улучшить кредитную историю после банкротстваPro, 13:50
«Уральские авиалинии» возглавил сын прежнего гендиректораБизнес, 13:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:44
Путин наградил орденом отметившего 70-летие ГаззаеваСпорт, 13:42
Российским фигуристам передадут бронзовые медали Олимпиады-2022Спорт, 13:28
В сборной Канады на Олимпиаде произошли вспышки кишечной инфекцииСпорт, 13:25