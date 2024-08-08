Подоляк назвал цель атаки на Курскую область

Цель атаки ВСУ на Курскую область — усиление позиций на переговорах, объяснил советник главы офиса украинского президента. Президент России Владимир Путин назвал атаку «масштабной провокацией».

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах, его слова приводит «Страна.ua».

Минобороны России 8 августа отчиталось, что продвижение украинских военных в Судженском и Кореневском районах Курской области не допущено. «Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении», — заявили в ведомстве.

Потери ВСУ с начала боев на курском направлении министерство оценило в 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

По словам врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, украинские войска не продвинулись «ни на метр». Из-за атак со стороны ВСУ в регионе погибли четыре человека, сообщил он. Белостоцкий также рассказал, что около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов были эвакуированы, 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено. По его словам, в атаке участвовали более 1 тыс. военных. Потери ВСУ генерал оценивал в 315 человек, в том числе сто человек убитыми, а также в 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов заверил Путина в разгроме ВСУ в регионе. Тот назвал нападение «масштабной провокацией».