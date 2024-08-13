В ООН запросили у России доступ в Курскую область для оценки ситуации

Управление верховного комиссара ООН по правам человека, куда обратилась Москалькова с требованием «осудить терроризм со стороны Украины» в Курской области, для оценки ситуации запросило доступ в российский регион

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ на территорию Курской области, чтобы собрать информацию о ситуации там, заявила официальный представитель Равина Шамдассани, передает «РИА Новости».

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — сказала она.

Официальный представитель управления Элизабет Троссел подтвердила агентству, что УВКПЧ получило письмо от российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Омбудсвумен сообщила об отправке обращения 11 августа. Он рассказала, что потребовала «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения, также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов, а также двух районов, соседствующих с Курской АЭС, эвакуируются жители. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что всего нужно вывезти 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже уехали.

По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек, об их судьбе российским властям ничего не известно. Украинские силы проникли вглубь региона на 12 км, рассказал Смирнов.

Минобороны России отчитывалось о предотвращении попыток прорыва и уничтожении украинских военных и техники в приграничных районах Курской области. Потери украинской стороны ведомство оценивает в 2030 человек и 361 единицу техники, в том числе 35 танков и две пусковые установки реактивной системы залпового огня.

В Киеве назвали целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал достойный ответ.