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Военная операция на Украине ,  
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Шольц рассказал о секретной подготовке Киевом операции в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев готовил атаку на Курскую область «очень секретно» и «без обратной связи», заявил немецкий канцлер. СВР утверждает, что операция ВСУ готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украина готовила свою военную операцию в Курской области «очень секретно» и «без обратной связи», что обусловлено ситуацией на фронте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе, его слова приводит Tagesspiegel.

«Эта операция очень ограничена в пространстве и, вероятно, также ограничена во времени», — сказал Шольц. «Но на данный момент любые дальнейшие комментарии невозможны. Все это, безусловно, можно будет оценить с течением времени», — отметил он.

Канцлер заверил, что Германия не прекратит свою поддержку Украины. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писала, что Минфин заблокировал финансирование военной помощи Киеву сверх запланированной в бюджете. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, и будем крупнейшим сторонником Украины в Европе», — пообещал он.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе связал атаку на Курскую область с нежеланием Запада снять все ограничения на применение оружия на территории России. Если бы о планах Киева начать наступление на российский регион узнали заранее, многие назвали бы это нереальным и «пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России», а теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, объяснил он. Дальнейшее промедление западных стран становится «едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», подчеркнул Зеленский.

Главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне от союзников Киева планы атаки на российскую территорию, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», писало издание The Economist. «Запад сорвал две предыдущие операции Сырского. Одна из них попала в руки русских, а в другом случае нам было приказано ее прекратить», — говорил источник издания.

Служба внешней разведки России утверждает, что операция украинских войск в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. «Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — РБК). Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — заявили там. США и Британия отрицали, что операция была с ними согласована. Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».

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Елена Чернышова
Олаф Шольц Курская область Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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