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Военная операция на Украине ,  
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Антонов назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией

Антонов назвал возмутительной реакцию США на действия ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Действия украинских военных в Курской области являются террористической акцией, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского посольства.

«Украинские действия — очевидная террористическая акция. <...> Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», — сказал Антонов.

Комментируя заявления властей США по поводу ситуации в Курской области, российский посол назвал их «воистину возмутительными». Он обратил внимание, что от Вашингтона не прозвучало ни слов критики в адрес Киева, ни сожаления в отношении жертв трагедии.

«Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ», — призвал Антонов.

Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область
Политика

Боевые действия в Курской области на границе с Украиной длятся с 6 августа. По данным Минздрава, от атак ВСУ в регионе пострадал 31 человек. В области был объявлен режим ЧС.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он доложил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России остановлено. Президент Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией».

В Госдепартаменте США заявили, что Украина вправе самостоятельно определять, какие операции проводить. Белый дом пообещал узнать у Киева о целях атаки на Курскую область.

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