WSJ: Украина не уведомила США о планах вторжения в Курскую область

Госдеп заявил, что Киев не уведомил США перед атакой на Курскую область

Украина заранее не уведомила США о своих намерениях вторгнуться в Курскую область, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Неуведомление других стран об операциях является нормой для тактических операций, отметил представитель Госдепа.

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов на следующий день сообщил, что регион атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены. Тогда же Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.

В Белом доме после начала атаки заявили, что намерены обратиться к Киеву за информацией о происходящем в Курской области. Позднее представитель американской администрации Карин Жан-Пьер уточнила, что Вашингтон хочет узнать у Киева о его целях при атаке на регион.

Вместе с тем в Госдепе сочли атаку на Курскую область суверенным делом Украины. «Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели», — отмечал Миллер.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что позиция США по применению ВСУ западного дальнобойного оружия осталась неизменной. Вашингтон считает, что соответствующее решение остается за Украиной.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и подчеркивает, что это усугубляет конфликт.