МИД сообщил о первом ударе западными ракетами по Курской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области. Это первый случай использования западных ракет в регионе, погибли несколько волонтеров, рассказала Захарова

ВСУ впервые нанесли удары ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, вероятно, это были ракеты американского комплекса HIMARS.

Речь идет об ударе по мосту в Глушковском районе Курской области, о разрушении которого ранее сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению. Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», — сказала Захарова.

О разрушении моста ранее сообщили ТАСС и Baza, не уточнив его название. В этом районе через Сейм переброшено несколько мостов: в райцентре Глушково(отсюда идет основная дорога из района на Курск через Рыльск), селе Званное, селе Карыж и еще нескольких населенных пунктах.

Глушковский район расположен на границе с Сумской областью Украины. Его не затронула операция ВСУ в Курской области, но украинские военные действуют в в соседнем Кореневском районе и находящихся к востоку от него Суджанском и Беловском — там сообщали о заходах ДРГ, он граничит с Краснояружским районом Белгородской области, где также фиксировали активность ВСУ у границ. Во всех этих районах Курской области идет эвакуация.