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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС исключили отказ от поддержки Украины из-за атаки в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Позиция ЕС по поддержке Украины в связи с нападением ВСУ на российский регион останется неизменной, Киев имеет право «поразить врага везде, где это сочтет необходимым», отметил представитель Брюсселя
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Евросоюз не будет отказываться от поддержки Украины из-за того, что она атаковала Курскую область, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он сказал, что позиция Брюсселя по конфликту в связи с событиями в российском регионе не изменилась по сравнению с той, какой союз придерживался «с февраля 2022 года».

«Это полная поддержка Украины в ее законной самообороне против агрессии. И наша поддержка включает в себя политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь. И в этом ничего не меняется», — подчеркнул Стано (цитата по Euronews).

По его словам, Киев ведет «законные оборонительные» боевые действия и потому может «поразить врага везде, где это сочтет необходимым: на своей территории, но также и на территории врага».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Утром 6 августа ВСУ прорвали границу с Россией в Суджанском и Кореневском районах Курской области на границе с Сумской областью Украины. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

8 августа военное ведомство России сообщило, что наносит поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области и Дарьино Суджанского района. Потери ВСУ, по данным сводки за 8 августа, составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров и т.д.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах. Госдеп США назвал нападение «суверенным решением Киева».

Число жертв и раненых точно неизвестно. 6 августа местные власти заявили о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков. Минздрав утром 8 августа сообщил, что в больницах сейчас находятся 34 пострадавших, среди них пятеро детей. В районе боевых действий получил ранение военный корреспондент Евгений Поддубный.

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