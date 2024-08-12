Российский «Ланцет» поразил американскую боевую машину Stryker. Видео

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В приграничном районе Курской области российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stryker. Российское Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники.

Stryker, по сообщению военного ведомства, обнаружило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

В этот же день Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Ланцетом» радиолокационной станции ВСУ в приграничном районе Курской области.

Данные объективного контроля подтвердили уничтожение станции.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны России, за время боев украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка и пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО).