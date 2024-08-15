Sky News узнал, что ВСУ ввели в бой в Курской области британские танки

Британия разрешила Украине использовать переданное ей оружие, в том числе Challenger 2, на российской территории. В Лондоне и Киеве не стали комментировать эту информацию, Россия осуждает поставки западной техники Украине

Танк Challenger 2 (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Украинские военные во время атаки в Курской области используют британские танки Challenger 2, сообщает Sky News. В Минобороны Британии и Вооруженных силах Украины не стали комментировать эти данные.

Телеканал напоминает, что Лондон разрешил Украине использовать британское оружие против военных целей на российской территории. По данным источника Sky News, оно распространяется и на танки.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км, масса — почти 75 т. Первый британский танк Challenger 2 российские военные уничтожили еще в сентябре прошлого года, в боях под Работино на Запорожском направлении. В Кремле критиковали передачу танков Challenger 2 Украине и заверили, что «эти танки будут гореть, так же как остальные».

Как сообщает The Times, бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес (2019–2023) во время своего пребывания на посту дал согласие на то, чтобы Украина поражала цели в России, используя «любое поставленное ей оружие», за исключением ракет большой дальности Storm Shadow. В министерстве это подтвердили, заявив, что после смены правительства позиция Соединенного Королевства не изменилась и Украина «имеет право на самооборону», «что не исключает операций на территории России». «Во время процесса передачи мы ясно даем понять, что оборудование должно использоваться в соответствии с международным правом», — добавила представительница ведомства.

Уоллес в разговоре с Times допустил, что это распространяется и на бои в Курской области, если оружие используют против объектов военной инфраструктуры.

Times ранее назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что она застала врасплох как Москву, так и союзников Киева на Западе. При этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти «не на публичном уровне» обсуждали операцию с партнерами.

Российские власти осуждают помощь Украине и считают участниками конфликта тех, кто поставляет Киеву оружие. Президент Владимир Путин обещал, что российские войска будут уничтожать переданную Украине технику. Главной задачей Минобороны он назвал выдавливание украинских войск из Курской области, где бои идут более недели.