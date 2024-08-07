На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, сложная оперативная обстановка сохраняется в приграничных районах области.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — заявил он.
Смирнов подчеркнул, что оперативный штаб под его руководством работает круглосуточно, сам он находится на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. «Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян», — добавил он.
По данным Минздрава, при обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, в том числе 6 детей. 19 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты.
В приграничных территориях Курской области проходит эвакуация. Смирнов ранее сообщал, что эвакуированы несколько тысяч курян, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.
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