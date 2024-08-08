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Военная операция на Украине ,  
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Полянский заявил о западном оружии у ВСУ при атаке в Курской области

Полянский заявил о применении западного оружия ВСУ при атаке в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Зампостпреда России при ООН заявил об использовании ВСУ западного оружия при атаке на Курскую область. Минобороны сообщало об уничтожении в ходе боев американских боевых бронированных машин Stryker

Полянский заявил о западном оружии у ВСУ при атаке в Курской области
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Украинские военные при атаке на приграничные районы Курской области используют западное оружие, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Он заявил, что во время нападения ВСУ применяют «террористические» методы. «Сейчас мы воочию наблюдаем их в ходе террористического нападения украинских боевиков в Курской области, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия», — сказал он.

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Фото:John Moore / Getty Images

Утром 6 августа ВСУ атаковали границу в Суджанском и Кореневском районах региона на границе с Сумской областью Украины. На следующий день курские власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе составляют до 660 человек, сообщило днем 8 августа Минобороны. В ведомстве заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на курском направлении» пресекаются.

Среди уничтоженной украинской техники военное ведомство называло танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры (без указания марок), боевые бронированные машины «Козак» и Stryker, самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и др.

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