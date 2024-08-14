Алаудинов назвал целью операции ВСУ часть Белгородской области

Алаудинов: целью ВСУ была не только Курская, но и часть Белгородской области

По словам Алаудинова, ВСУ должны были взять под контроль стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской, чтобы на переговорах иметь более сильную позицию. Ранее целью ВСУ он называл захват Курской АЭС к 11 августа

Апти Алаудинов (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Целью операции украинских сил было взятие под контроль стратегических объектов в Курской области, а также части Белгородской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

По его словам, из прочитанного им документа следует, что «руководство НАТО» рассчитывало, что украинские силы смогут занять достаточную территорию со многими стратегическими объектами, чтобы использовать это на переговорах. «То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — уточнил Алаудинов.

По его словам, на территорию Курской области зашли около 12 тыс. военных, среди них были иностранцы, большая часть уничтожены. Работы украинской авиации в регионе не замечено, добавил командир «Ахмата». Ранее он говорил, что Украина задействовала в операции свыше 11 тыс. военных, и утверждал, что уничтожена уже большая часть техники. Со ссылкой на полученные материалы — «весь расклад по самой операции» — он рассказывал, что украинские силы планировали взять под контроль Курскую АЭС к 11 августа.

Минобороны России сообщало, что 6 августа украинские силы численностью около 300 человек прорвали границу в Курской области. С того момента на приграничных территориях продолжаются бои, российское военное ведомство отчитывается о предотвращении попыток прорыва ВСУ. По данным Минобороны России, украинская сторона потеряла за время боев к 14 августа 2,3 тыс. военных и почти 400 единиц техники.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил 12 августа, что украинские силы проникли вглубь региона на 12 км, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, там остались около 2 тыс. человек.

В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов вывозят жителей: по словам Смирнова, к 12 августа выехали 121 тыс. человек из 180 тыс.

В граничащий с Курской областью Краснояружский район Белгородской области закрыли въезд после эвакуации около 11 тыс. жителей. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков говорил об «активности врага».

В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».