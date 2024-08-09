Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией

Действия Киева в Курской области не являются эскалацией, ВСУ «делают то, что нужно для достижения успеха на поле боя», заявили в Пентагоне. Бои в курском приграничье идут с 6 августа, Генштаб заявлял об остановке продвижения ВСУ

США не считают, что действия украинских войск в Курской области являются эскалационными, заявила заместитель спикера Пентагона Сабриан Сингх на брифинге.

«Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя», — сказала она.

Сингх добавила, что США продолжат поддерживать Украину. Также она отметила, что действия украинской стороны соответствуют политике Вашингтона в отношении применения переданного Киеву вооружения: «С самого начала мы поддерживали Украину в защите от межграничных атак. <...> Они принимают меры для защиты от атак, идущих со стороны региона».

США и ряд других западных стран разрешили Украине использовать поставляемое ими вооружение для ударов по российской территории в конце мая. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин, комментируя разрешение на удары западным оружием, предупреждал о возможном ассиметричном ответе.

С утра 6 августа на приграничных территориях Курской области продолжаются боевые действия. Днем 7 августа глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, из них не менее сотни были убиты. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

В Киеве назвали целью атаки усиление позиций на переговорах.

Минобороны 8 августа уточнило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе составляют до 660 человек. В ведомстве заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на курском направлении» пресекаются.

7 августа в регионе ввели режим ЧС, жители выезжают из приграничных территорий. По данным Минздрава, к вечеру 8 августа число пострадавших мирных жителей достигло 66 человек, включая девять детей. Количество погибших неизвестно, врио губернатора Курской области сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи.