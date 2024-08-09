 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией

Сюжет
Военная операция на Украине
Действия Киева в Курской области не являются эскалацией, ВСУ «делают то, что нужно для достижения успеха на поле боя», заявили в Пентагоне. Бои в курском приграничье идут с 6 августа, Генштаб заявлял об остановке продвижения ВСУ

США не считают, что действия украинских войск в Курской области являются эскалационными, заявила заместитель спикера Пентагона Сабриан Сингх на брифинге.

«Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя», — сказала она.

Сингх добавила, что США продолжат поддерживать Украину. Также она отметила, что действия украинской стороны соответствуют политике Вашингтона в отношении применения переданного Киеву вооружения: «С самого начала мы поддерживали Украину в защите от межграничных атак. <...> Они принимают меры для защиты от атак, идущих со стороны региона».

США и ряд других западных стран разрешили Украине использовать поставляемое ими вооружение для ударов по российской территории в конце мая. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин, комментируя разрешение на удары западным оружием, предупреждал о возможном ассиметричном ответе.

Полянский заявил о западном оружии у ВСУ при атаке в Курской области
Политика

С утра 6 августа на приграничных территориях Курской области продолжаются боевые действия. Днем 7 августа глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, из них не менее сотни были убиты. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

В Киеве назвали целью атаки усиление позиций на переговорах.

Минобороны 8 августа уточнило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе составляют до 660 человек. В ведомстве заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на курском направлении» пресекаются.

7 августа в регионе ввели режим ЧС, жители выезжают из приграничных территорий. По данным Минздрава, к вечеру 8 августа число пострадавших мирных жителей достигло 66 человек, включая девять детей. Количество погибших неизвестно, врио губернатора Курской области сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область Пентагон ВСУ
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской области
Политика
Минздрав назвал число пострадавших в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалациейПолитика, 00:15
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 00:12
Россияне стали есть рекордно много мясаЭкономика, 00:00
Бакальчук раскрыла сумму выплат после пожара в ШушарахТехнологии и медиа, 00:00
США вырвали победу у сербов и вышли в финал Олимпиады по баскетболуСпорт, 08 авг, 23:50
В Киеве не увидели смысла в прямых переговорах с Россией на данный моментПолитика, 08 авг, 23:47
Правительство выделит 220 млн руб. жителям Курской областиОбщество, 08 авг, 23:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США предупредили Иран о возможных последствиях атаки на ИзраильПолитика, 08 авг, 23:31
Сербские баскетболисты вырвались вперед в начале матча с США на ОИ-2024Спорт, 08 авг, 23:18
Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской областиПолитика, 08 авг, 23:15
Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визитаПолитика, 08 авг, 22:52
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в ПарижеСпорт, 08 авг, 22:38
«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской областиПолитика, 08 авг, 22:35
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину СоколовскуюПолитика, 08 авг, 22:30