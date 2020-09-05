Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 19:30 мск 5 сентября
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Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. По его словам, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.
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В МИД России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО.
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Президент США Дональд Трамп сказал, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 2 сентября врачи «Шарите» сообщили, что ситуация по-прежнему серьезная. Навальный до сих пор подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.