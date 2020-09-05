Отравление Навального. Что важно знать

2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок».

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила телефонный разговор между Берлином и Варшавой о том, что история с отравлением была фальсификацией. Представитель правительства ФРГ заявил РБК, что слова Лукашенко, «разумеется, являются неправдой».

4 сентября главный токсиколог Омской области Александр Сабаев высказал свои версии того, что могло привести к ухудшению состояния Навального. По его мнению, если бы политик был отравлен, то врачи обнаружили бы у него повреждение работы почек, печени и легких. Поскольку этого зафиксировано не было, то Сабаев предположил, что ухудшение здоровья политика могли спровоцировать алкоголь, диеты, стресс, переутомление «или даже банальное отсутствие завтрака».

Правительство Германии заявило, что выработает общую позицию по ситуации с Навальным с ЕС и НАТО. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.

Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для санкций нет. По его словам, никто не выдвигал обвинений против Москвы, а результаты исследования Навального по-прежнему не переданы российской стороне.

Ярмыш и другие соратники оппозиционера изначально заявляли, что его отравили, и связали случившееся с его политической деятельностью. После объявления об обнаружении следов яда из группы «Новичок» пресс-секретарь Навального заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела.

4 сентября Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов ФБК на бездействие СК. Там заявили, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте. Юрист ФБК Вячеслав Гимади назвал решение суда «фактическим свидетельством отказа в проведении проверки».

В конце августа команда врачей клиники «Шарите» заявила, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретную субстанцию не называли.