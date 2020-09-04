Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 13:00 мск 4 сентября
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Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заверил, что токсинов в организме Алексея Навального не было. По его словам, в противном случае врачи зафиксировали бы повреждение печени, почек и легких политика. Ухудшение здоровья Навального, по мнению Сабаева, могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением.
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На том, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», по-прежнему настаивают в Германии. Представитель правительства ФРГ заявил РБК, что Берлину пока нечего добавить к заявлению Ангелы Меркель от 2 сентября. А слова Александра Лукашенко о том, что история с отравлением была фальсификацией, «разумеется, являются неправдой», говорят в Берлине.
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В Кремле заявили, что если подтвердится наличие в биологических пробах Навального отравляющих веществ, следствие де-юре будет открыто. Дмитрий Песков заверил, что ФСБ доложит президенту Владимиру Путину о материалах из Белоруссии (их обещал передать Александр Лукашенко), якобы свидетельствующих о фальсификации заявлений Меркель об отравлении.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что России в расследовании случившегося с Навальным нужно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом он отметил, что Брюссель оставляет за собой право в ответ на отравление Навального принимать соответствующие меры, в том числе вводить санкции.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 2 сентября врачи «Шарите» сообщили, что ситуация по-прежнему серьезная. Навальный до сих пор подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.