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Отравление Навального ,  
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Отравление Навального. Что важно знать

Берлин заявил, что в организме Алексея Навального обнаружены следы яда, схожего с «Новичком». Германия уведомит об этом ЕС и НАТО для выработки совместной реакции. Ряд стран уже потребовали расследовать случившееся
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Что известно к 9:00 мск 3 сентября

  • Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.

  • Пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследованием занималась токсикологическая лаборатория бундесвера в Мюнхене. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать. По ее словам, отравление политика является нарушением основополагающих человеческих ценностей. Меркель особо отметила, что Москве предстоит ответить на «сложные вопросы» в этой связи.

  • Правительство Германии также уведомит о результатах исследования партнеров по ЕС и НАТО для выработки общей позиции и совместной реакции. В Берлине пообещали обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США. 

  • В МИД России призвали немецкие власти к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «вместо тщательного расследования и кропотливой совместной работы западные партнеры предпочитают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».

  • Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела в связи с последними данными немецких властей.

  • В Белом доме заявили о том, что обеспокоены сообщениями из Германии. Там пообещали вместе с мировым сообществом добиваться привлечения виновных к ответственности. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.

Что случилось

  • Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.

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  • Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
  • До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
  • Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
  • 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
  • 28 августа врачи в «Шарите» сообщили, что Навальный по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. По их словам, симптомы, вызванные отравлением, уменьшаются, однако политик по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.
  • Со схожим заявлением «Шарите» выступила и 2 сентября. Там указали, что состояние Навального по-прежнему серьезное.

Версии случившегося

  • 2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок». В Москве заявили, что не получали этих данных от Берлина.
  • Ярмыш и другие соратники Навального изначально заявляли, что оппозиционера отравили, и связали случившееся с его политической деятельностью.
  • Собеседник РБК в Следственном комитете после госпитализации Навального говорил, что отравление рассматривается как одна из возможных версий случившегося. В смывах с кожи, ногтей, волос и одежды Навального обнаружили вещество 2-этилгексил дифенил фосфат, которое применяется в химической промышленности, однако эксперты заявляли, что им Навальный отравиться не мог.
  • В конце августа команда врачей клиники «Шарите» заявила, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретную субстанцию не называли.
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  • Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.

Ингибиторы холинэстеразы — это вещества, замедляющие активность фермента холинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, зоман, «Новичок»), инсектициды для уничтожения вредных насекомых, а также некоторые виды лекарств, например для лечения болезни Альцгеймера.

Токсичность этих веществ колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм и его концентрации. Доктор наук, врач-токсиколог Виктор Шилов заявил РБК, что у российских врачей есть большой опыт лечения отравлений ингибиторами холинэстеразы. Симптоматика подобных случаев хорошо известна, и врачи в Омске, по его мнению, не могли не заметить таких проявлений.

Но такого типа вещества трудно обнаружить, поскольку их концентрация в организме может быть очень небольшой, отмечает профессор кафедры биотехнологии и промышленной фармации московского Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова — МТУ Александр Каплун. «Эти вещества очень токсичны, они очень легко проникают через кожу и нарушают связь между нервами и мышцами, приводят к остановке дыхания и другим неприятным последствиям», — пояснил он.

Что случилось год назад

  • Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.
  • Навальный связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.
Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Михаил Юшков, Майя Бобенко
Теги: Алексей Навальный, отравление, ФБК, Омская область, Германия
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