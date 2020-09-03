Отравление Навального. Что важно знать

Что известно к 9:00 мск 3 сентября

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследованием занималась токсикологическая лаборатория бундесвера в Мюнхене. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать. По ее словам, отравление политика является нарушением основополагающих человеческих ценностей. Меркель особо отметила, что Москве предстоит ответить на «сложные вопросы» в этой связи.

Правительство Германии также уведомит о результатах исследования партнеров по ЕС и НАТО для выработки общей позиции и совместной реакции. В Берлине пообещали обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США.

В МИД России призвали немецкие власти к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «вместо тщательного расследования и кропотливой совместной работы западные партнеры предпочитают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела в связи с последними данными немецких властей.