Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 9:00 мск 3 сентября
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Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.
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Пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследованием занималась токсикологическая лаборатория бундесвера в Мюнхене. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать. По ее словам, отравление политика является нарушением основополагающих человеческих ценностей. Меркель особо отметила, что Москве предстоит ответить на «сложные вопросы» в этой связи.
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Правительство Германии также уведомит о результатах исследования партнеров по ЕС и НАТО для выработки общей позиции и совместной реакции. В Берлине пообещали обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Однако правительство ФРГ попросило не связывать эти два вопроса. Остановить строительство газопровода призвали также и в сенате США.
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В МИД России призвали немецкие власти к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «вместо тщательного расследования и кропотливой совместной работы западные партнеры предпочитают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».
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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что сторонники политика будут добиваться возбуждения уголовного дела в связи с последними данными немецких властей.
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В Белом доме заявили о том, что обеспокоены сообщениями из Германии. Там пообещали вместе с мировым сообществом добиваться привлечения виновных к ответственности. С призывом к российским властям расследовать случившееся с Навальным выступили НАТО, ЕС, Великобритания, Австрия, Литва, Украина.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 28 августа врачи в «Шарите» сообщили, что Навальный по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. По их словам, симптомы, вызванные отравлением, уменьшаются, однако политик по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.
- Со схожим заявлением «Шарите» выступила и 2 сентября. Там указали, что состояние Навального по-прежнему серьезное.