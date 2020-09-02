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Отравление Навального. Что важно знать

Власти Германии заявили, что в организме Навального, который с 20 августа находится в коме, обнаружены следы яда, схожего с «Новичком». Берлин уведомит об этом ЕС и НАТО для выработки совместной реакции
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Что известно к 17:00 мск 2 сентября

  • Пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок».

  • В Берлине заявили, что вызовут в МИД посла России и сообщат ему о данных токсикологической экспертизы.

  • Правительство Германии также уведомит о результатах исследования партнеров по ЕС и НАТО для выработки общей позиции и совместной реакции.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти Германии пока не уведомили Кремль о том, что в организме Навального были обнаружены следы яда, схожего с «Новичком».

  • Курс доллара превысил отметку в ₽75 на Московской бирже сразу после сообщения немецких властей. Американская валюта выросла более чем на 2%.

Что случилось

  • Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что плохо себя чувствует, и попросил салфетку, у него была испарина. «Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. <...> Отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.

Video

  • Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главного врача омской больницы, где находился Навальный, Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
  • До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. «Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта», — сообщил РБК представитель заведения.
  • В отделение больницы, где находился Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также прибыли сотрудники ФСБ.
  • Для обследования Алексея Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, сообщил минздрав Омской области. Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи этих учреждений участвовали в расширенном консилиуме.
  • По данным «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Ярмыш отказалась назвать цель поездки в Новосибирск, назвав ее «секретной», но рассказала о слежке в Новосибирске.
  • 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин. В фонде Cinema for Peace, организовавшем для политика рейс из Омска, сообщили, что состояние Навального во время перелета и после приземления оставалось стабильным. Перевозку оппозиционера в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя «Билайна» и попечителя фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Он был указан и в декларации о доходах Навального, которую политик опубликовал в конце июля.

Версии случившегося

  • Ярмыш и другие соратники Навального заявили, что оппозиционера отравили и отравление связано с его политической деятельностью. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала Ярмыш.
  • «Отравление рассматривается в качестве одной из версий, мы не можем утверждать, что это было именно отравление. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Собеседник РБК в Следственном комитете также сказал, что отравление рассматривается как одна из возможных версий случившегося.
  • Врачи в Омске сообщили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено. «Мы не считаем, что пациент перенес отравление», — заявил заместитель главврача. Разглашать диагноз медики не имеют права, поэтому сообщили его только жене и брату Навального, сказал он. В штабе Навального опровергли эту информацию и заявили, что его родным диагноз так и не назвали.
  • В смывах с кожи, ногтей, волос и одежды Навального обнаружили вещество 2-этилгексил дифенил фосфат, которое применяется в химической промышленности. В МВД заявили, что оно могло появиться в анализах после использования пластикового стаканчика. Эксперты утверждают, что отравиться им Навальный не мог.
  • Если информация об отравлении политика подтвердится, то возможны две версии о причинах, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, заказать отравление политика могли «либо кто-то из представителей элиты, обиженный на него и таким образом желающий отомстить, либо внешние или внутренние игроки, желающие раскачки протеста в России». По мнению эксперта, Кремлю в любом случае это наименее выгодно, так как он не заинтересован в повышении уровня протестной активности, к чему однозначно приведет отравление Навального.
  • Команда врачей клиники «Шарите» после осмотра Навального заявила, что клинические исследования указывают на отравление. «Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна», — сказали немецкие специалисты.

  • Они также сообщили, что Навальный находится в реанимации и до сих пор в искусственной коме. «Его здоровье серьезно пострадало, но в настоящее время опасности для его жизни нет», — заявили в клинике.
  • Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.
  • Российские медики предложили отправить образцы биоматериалов Навального врачам немецкого госпиталя «Шарите».
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Ингибиторы холинэстеразы — это вещества, замедляющие активность фермента холинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, зоман, «Новичок»), инсектициды для уничтожения вредных насекомых, а также некоторые виды лекарств, например для лечения болезни Альцгеймера.

Токсичность этих веществ колеблется в широких пределах и зависит от пути поступления яда в организм и его концентрации. Доктор наук, врач-токсиколог Виктор Шилов заявил РБК, что у российских врачей есть большой опыт лечения отравлений ингибиторами холинэстеразы. Симптоматика подобных случаев хорошо известна, и врачи в Омске, по его мнению, не могли не заметить таких проявлений.

Но такого типа вещества трудно обнаружить, поскольку их концентрация в организме может быть очень небольшой, отмечает профессор кафедры биотехнологии и промышленной фармации московского Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова — МТУ Александр Каплун. «Эти вещества очень токсичны, они очень легко проникают через кожу и нарушают связь между нервами и мышцами, приводят к остановке дыхания и другим неприятным последствиям», — пояснил он.

Как отреагировали соратники политика и власти

  • Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем Twitter сообщил, что подаст в Следственный комитет заявление по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
  • Полиция проводит проверку обстоятельств отравления Алексея Навального, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. «В управлении МВД по Омской области начали проверку обстоятельств отравления Навального», — сказал собеседник РБК.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал выздоровления политику и сообщил, что в Кремле знают о случившемся и готовы помочь при необходимости. Вместе с тем Песков отметил, что перед тем, как говорить об отравлении, нужно дождаться результатов лабораторных анализов. «Все предположения являются только предположениями. Было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отравление, то чем? Дождемся результатов анализов», — заявил Песков.
  • Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. «Согласно заявлению команды врачей «Шарите», данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального. <...> Необходимо установить и наказать ответственных», — говорилось в заявлении.
  • Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Навальному необходима личная защита, так как версия о его отравлении не исключена.
  • Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера.
  • 26 августа появилось открытое письмо группы высокопоставленных омских медиков, в котором они выступили против критики в отношении лечивших Навального врачей. Авторы письма подчеркнули, что именно благодаря их профессионализму политику спасли жизнь.

Что случилось год назад

  • Летом прошлого года Навального госпитализировали в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывал административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него была «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов», сообщала тогда Ярмыш.
  • Навальный связывал свое состояние с острой аллергической реакцией, но не исключал, что это могла быть попытка отравления. Тогда врачи не нашли в его организме отравляющих веществ.
Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков, Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Михаил Юшков, Майя Бобенко
Теги: Алексей Навальный, отравление, ФБК, Омская область, Германия
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