Отравление Навального. Что важно знать
Главное к 15:00 мск 1 октября
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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоит президент России Владимир Путин. Навальный также заявил, что планирует вернуться в Россию.
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В Кремле считают, что с российским оппозиционером работает ЦРУ. Комментируя утверждение Навального, что за его отравлением стоит Владимир Путин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это риторика, которая граничит с оскорблениями».
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель навестила российского оппозиционера в клинике «Шарите». В МИД России расценили ее визит как попытку политизации вопроса. В Кремле восприняли встречу как частную встречу с «бывшим пациентом больницы».
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По оценкам врачей, здоровье Навального может восстановиться на 90% или даже полностью.
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Мосгорсуд посчитал законным отказ Следственного комитета (СК) возбудить уголовное дело о покушении на Навального.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 14 сентября в «Шарите» рассказали, что Навального отключили от аппарата ИВЛ. Также врачи сообщили, что оппозиционер начал вставать с больничной койки. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.
- Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
- 23 сентября госпиталь «Шарите» сообщил, что Навального выписали из стационара. «Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в « Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего развития ситуации и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже». — говорится в сообщении клиники.