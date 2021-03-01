Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему
Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к реальному сроку за коррупцию и торговлю влиянием. Ему предстоит провести в тюрьме год. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК
Бывшего президента Франции 1 марта 2021 года признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке».
Ранее он уже становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. Расследование этого дела продолжается
В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.
В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы
В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.
В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» (религиозно-политическая организация, признана в России террористической. — РБК) в 2011 году.
В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже
Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В данный момент он ожидает окончания судебного процесса.
За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет.
Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.
В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа
В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.
Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.
Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни
Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.
Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.
Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.