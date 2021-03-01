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Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к реальному сроку за коррупцию и торговлю влиянием. Ему предстоит провести в тюрьме год. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК
Николя Саркози, Франция
Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшего президента Франции 1 марта 2021 года признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке».

Ранее он уже становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. Расследование этого дела продолжается

Николас Мадуро, Венесуэла
Фото:Carolina Cabral / Getty Images
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.

В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы

Роберт Кочарян, Армения
Фото:Асатур Есаянц / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считает свое преследование личной расправой и не признает вину
Мухаммед Мурси, Египет
Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.

В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» (религиозно-политическая организация, признана в России террористической. — РБК) в 2011 году.

В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже

Пак Кын Хе, Южная Корея
Фото:Jung Yeon-Je / Reuters
Фото: Jung Yeon-Je / Reuters
В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того ей был назначен штраф в $17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение
Отто Перес Молина, Гватемала
Фото:Reuters/Pixstream
Фото: Reuters/Pixstream

Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В данный момент он ожидает окончания судебного процесса.

Эхуд Ольмерт, Израиль
Фото:Reuters/Pixstream
Фото: Reuters/Pixstream

За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет.

Сильвио Берлускони, Италия
Фото: AP
Фото: AP

Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.

Жак Ширак, Франция
Фото:Charles Platiau / Reuters
Фото: Charles Platiau / Reuters

В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа

Хосни Мубарак, Египет
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.

Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.

Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни

Альберто Фухимори, Перу
Фото:Reuters/Pixstream
Фото: Reuters/Pixstream

Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.

Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.

Джозеф Эстрада, Филиппины
Фото:Noel Celis / AP
Фото: Noel Celis / AP
Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78–80 млн
Павел Лазаренко, Украина
Фото: AP
Фото: AP

Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.

Саддам Хусейн, Ирак
Фото:Faleh Kheiber / Reuters
Фото: Faleh Kheiber / Reuters
В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение
Автор
Георгий Макаренко
При участии
Анна Ким, Анастасия Антипова, Татьяна Евсякова, Ксения Исаева, Диана Пчелкина
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