Апелляционный суд Армении постановил арестовать экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Апелляционный уголовный суд Армении постановил отменить решение суда первой инстанции об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и постановил вновь поместить его под стражу, сообщает агентство Tert.am.

Сам Кочарян и его адвокаты на оглашении решения Апелляционного суда не присутствовали. В заявлении его защитников, обнародованном ранее во вторник, этот шаг объяснялся допущенными нарушениями «принципов конкурентного судебного процесса».

«С учетом того, что апелляционный уголовный суд <...> не позволил адвокатам второго президента Армении Роберта Кочаряна представить свои позиции и, грубо нарушив принцип конкурентного судебного процесса, удалился в совещательную комнату для принятия решения, заявляем, что ни Кочарян, ни члены адвокатской группы, ни члены семьи Кочаряна не будут присутствовать сегодня на оглашении решения», — говорится в заявлении, которое приводит портал News.am.

Адвокаты Кочаряна заявили, что будут обжаловать сегодняшнее решение.

Роберт Кочарян, занимавший пост президента Армении в 1998–2008 годах, был арестован 28 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочаряна уже освобождали из-под стражи. В первый раз это было в августе 2018 года, когда Апелляционный суд Армении счел, что тот обладает иммунитетом как бывший глава государства. Однако в декабре Кочаряна снова задержали и арестовали.