Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам из-за разглашения гостайны
Экс-премьер Пакистана и лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС, «Техрик-и-Инсаф») Имран Хан приговорен еще к 10 годам заключения, сообщает местный телеканал GeoTV. Al Jazeera уточняет, что речь идет о деле о разглашении гостайны.
Обвинение против Хана выдвинули после того как 27 марта 2022 года, выступая на митинге, политик заявил, что получил шифрованный документ от иностранного государства, которое «вступило в сговор с его политическими соперниками», чтобы добиться отстранения ДЗС от власти. Издание Dawn писало, что пакистанский кабмин заявил о краже дипломатических зашифрованных документов, что является «непростительным преступлением» и нарушением закона о государственной тайне 1923 года.
Как пишет Geo TV, Хан принес это письмо на митинг, но не раскрыл его полное содержание и не уточнил, о какой стране речь. Однако несколько дней спустя политик обвинил в заговоре Соединенные Штаты и заявил, что к его отставке подталкивал помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Луи на встрече с экс-послом Пакистана в США Маджидом Ханом в марте 2022 года.
Издание Intercept, ссылаясь на пакистанские правительственные документы, писало, что Луи выразил недовольство из-за позиции Исламбада относительно вооруженного конфликта на Украине. Поездка Хана в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала полномасштабных венных действий, «привела Вашингтон в ярость», говорилось в материале.
Имран Хан, возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год, уже находится в заключении. Еще в августе 2023 года его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий (около $1,2 тыс.) по обвинению в отмывании средств.
Хана отстранили от должности весной 2022 года, когда парламент объявил ему вотум недоверия. В мае 2023 года он был впервые арестован. После этого в Пакистане начались массовые протесты, более тысячи человек были задержаны. Верховный суд спустя два дня протестов признал арест незаконным. После этого бывшего главу правительства выпустили под залог.
Вместе с Имран Ханом в этот раз 10-летний срок получил и бывший глава МИД Пакистана, вице-председатель партии «Техрик-и-Инсаф» Шах Махмуд Куреши.
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