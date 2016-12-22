Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд заочно признал Пак Кын Хе виновной в разглашении гостайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью. Экс-лидеру Южной Кореи также назначен штраф в $17,5 млн

Пак Кын Хе (слева) (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе заочно приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Об этом говорится в оглашенном приговоре Центрального районного суда Сеула, сообщает агентство Yonhap. Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

Все обвинения бывший южнокорейский лидер отвергает. Прокуратура Южной Кореи требовала осудить 66-летнюю экс-президента на 30 лет заключения, а также оштрафовать ее на 118,5 млрд вон (около $110 млн).

Как отмечает ТАСС, оглашение приговора впервые в истории страны транслировалось в прямом телевизионном эфире, несмотря на возражения защиты. Сама Пак Кын Хе на заседании присутствовать отказалась.

Ее адвокаты могут в течение ближайшей недели подать жалобу на приговор.

Коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

В конце 2016 года парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в апреле 2017 года ей предъявили обвинения. Чхве Сун Силь была приговорена в феврале 2018 года к 20 годам за коррупцию и вмешательство в дела страны. Она также должна выплатить штраф в $16,6 млн.

Вице-президент Samsung Electronics и глава Samsung Group Ли Чже Ён в августе 2017 года получил пять лет тюрьмы, однако 5 февраля апелляционный суд заменил ему реальный срок условным. Суд Сеула также дал 2,5 года колонии главе корпорации Lotte Group Син Дон Бину и отправил на шесть лет в тюрьму ближайшего помощника Пак Кын Хе, ее секретаря Ан Чжон Бома.