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Политика ,  

Суд в Пакистане отменил ордер на арест экс-премьера Имрана Хана

Суд в Пакистане отменил ордер на арест экс-премьера Ирана Хана и отложил слушания по делу

Суд в Пакистане отменил ордер на арест бывшего премьер-министра страны и председателя партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и перенес слушания по его делу на 30 марта, передает телеканал Geo.

Судья решил не проводить заседание на фоне стычек сотрудников полиции со сторонниками ДЗС перед зданием суда. Как сообщает Geo, активисты бросали камни в здание суда и правоохранителей, в ответ полиция применила слезоточивый газ, он попал в зал суда, где должно было проводиться слушание. Сторонники ДЗС также подожгли перед зданием десять полицейских мотоциклов и перевернули машину.

Явку Хана на заседание зафиксировали, хотя он не смог предстать перед судом из-за столкновений. Бывший премьер смог доехать до судебного комплекса спустя почти пять часов, но из-за бастующих ему пришлось покинуть его. Явка на суд была основанием для приостановки ордера на его арест.

Бывший премьер обвиняется в продаже дорогих подарков, которые он получил во время нахождения на госслужбе от глав иностранных государств. Согласно пакистанскому законодательству, он должен был передать их в хранилище Тошахана. Общая стоимость подарков премьеру составила более 140 млн рупий ($635 тыс.). Например, Хану подарили часы Master Graff из лимитированной коллекции за 85 млн рупий ($385 тыс.).

В 2022 году Избирательная комиссия отстранила Хана от выборов и на пять лет лишила его права занимать правительственные должности. 14-15 марта сотрудники полиции попытались задержать Хана в соответствии с постановлением суда, но им помещали сторонники ДЗС. 18 марта, пока экс-премьер ехал в суд, полиция зашла в его резиденцию и задержала нескольких членов его партии.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года, однако в апреле парламент страны вынес ему вотум недоверия. Решение поддержали 174 члена парламента из 342 депутатов. Проголосовавшие оппозиционеры обвинили Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции.

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