Политика⁠,
0

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с введением им военного положения в декабре 2024 года, в том числе по обвинению в препятствовании задержанию, передает Yonhap.

Это стало первым приговором по делам в отношении бывшего южнокорейского лидера. Korea Herald уточняет, что обвинение запрашивало ему в общей сложности 10 лет заключения: пять лет — за сопротивление аресту, два года — за пересмотр указа о военном положении постфактум и три года — за нарушение прав членов кабинета министров на обсуждение, распространение ложной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) попыталось арестовать Юна Сок Ёля в начале января прошлого года после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о госизмене и мятеже. Суд выдал ордер на арест и обыск, однако после нескольких часов противостояния с президентской службой охраны следователи отказались от задержания. Позже Юна все же арестовали.

Как пишет Korea Herald, бывший президент настаивал, что у CIO не было полномочий расследовать дело о мятеже, однако суд постановил, что служба действовала на основании действительного ордера на арест и обыск.

Прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля
Политика
Юн Сок Ёль

Всего Юн Сок Ёлю предъявлены обвинения по восьми статьям. Следующее судебное заседание — по делу об организации мятежа — назначено на 19 февраля. Обвинение запросило для бывшего президента смертную казнь, охарактеризовав его как главу мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Материал дополняется. 

Авторы
Полина Мартынова
