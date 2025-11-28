 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-президенту Перу дали более 11 лет тюрьмы по делу о мятеже

Экс-президенту Перу Кастильо дали более 11 лет тюрьмы по делу о мятеже

Бывшего президента Перу Педро Кастильо (2021-2022) приговорили к 11 с половиной годам тюремного заключения за неудавшуюся попытку сговора и мятежа с целью сохранить власть в 2022 году, сообщил Reuters.

Приговор Кастильо был вынесен на следующий день после того, как другой бывший президент, Мартин Вискарра (2018-2020), был приговорен к 14 годам тюрьмы за получение взяток за несколько лет до вступления в должность.

Кастильо отстранили от должности в 2022 году после попытки роспуска Конгресса. Его отстранение спровоцировало массовые протесты против нового правительства, в ходе которых погибли десятки людей — преимущественно в бедных регионах, являвшихся опорой его поддержки. Незадолго до запланированного голосования Конгресса по его импичменту по обвинениям в коррупции, Кастильо в прямом эфире национального телевидения объявил о роспуске Конгресса и намерении править с помощью указов.

Конгресс Перу утвердил импичмент президенту за моральную недееспособность
Политика
Дина&nbsp;Болуарте

Агентство пишет, что на последнем заседании суда Кастильо отверг обвинения в мятеже, заявив, что его попытка роспуска парламента, не поддержанная силовыми структурами страны, представляла собой лишь чтение «документа, не повлекшего последствий».

В Перу с 2018 года сменилось шесть президентов из-за серии импичментов и отставок, часто вызванных коррупционными скандалами. После отстранения Кастильо к власти пришла в тот момент вице-президент Дина Болуарте. Она была отстранена от власти в начале октября после того, как Конгресс признал ее «морально недееспособной» для управления страной. На смену Болуарте пришел Хосе Хери. Президентские выборы в Перу запланированы на апрель следующего года.

В соответствии с Конституцией Перу 1993 года президент выбирается всеобщим тайным голосованием сроком на пять лет, без права последовательного переизбрания.

