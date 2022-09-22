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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал подробности об обмене пленных и Медведчука

Пушилин рассказал подробности об обмене 56 российских пленных
Глава ДНР заявил, что обмен пленными, в результате которого Украина передала 56 человек, а получила 215, произошел по его указу. Среди участников обмена был Виктор Медведчук

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Обмен пленными с Украиной в ночь на 22 сентября, участником которого стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, произошел по указу главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом рассказал журналистам сам Пушилин.

«Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них — это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки», — сказал глава ДНР.

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук», — уточнил Пушилин. Он отметил, что ранее Медведчук был активным участником подготовки обмена пленными. «Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались», — пояснил глава ДНР.

По его словам, в результате обмена украинской стороне были переданы 215 человек, из украинского плена вернулись 56 человек, среди которых 55 — военнослужащие.

Минобороны сообщило о возвращении 55 военных из плена
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О том, что Москва и Киев обменялись военнопленными, накануне сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил президентов России и Украины, которые, по его словам, способствовали обмену.

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Минобороны России подтвердило, что обмен состоялся. По данным ведомства, 55 военных России, ДНР и ЛНР были доставлены в Россию «в результате сложного переговорного процесса». В плену им «грозила смертельная опасность», заявили в Минобороны.

Украинские власти заявили, что России выдали более 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Украина, по заявлению Киева, получила 215 человек, в их числе командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламар («Калина»), а также командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына («Волына»). Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по условиям обмена пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».

Киев сообщил об обмене пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обмене украинского политика Виктора Медведчука, заявив, что у него таких полномочий.

«Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», — сказал Песков.

Виктор Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в мае 2021 года был обвинен на Украине в госизмене и нарушений правил войны, в качестве меры пресечения суд избрал ему домашний арест. Позже его обвинили в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны: СБУ заявила, что он помогал срывать поставки угля на Украину из-за границы в пользу сырья из Донбасса.

«Человек комсомольского агрессивного типа». Чем известен Виктор Медведчук
Политика
Виктор Медведчук

В феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Лариса Чередниченко тогда сообщила, что он действительно покинул свой дом из-за угроз в его адрес, но остается в Киеве. В марте 2022 года суд заочно арестовал Медведчука. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержаии Медведчука в ходе спецоперации.

18 апреля СБУ опубликовала видеозапись, на которой Медведчук попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя».

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Денис Пушилин обмен военнопленных Виктор Медведчук Военная операция на Украине ДНР Украина
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