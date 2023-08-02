Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

Трампа обвиняют по четырем пунктам, среди них сговор с целью обмана правительства и препятствование расследованию. Представитель Трампа назвал выдвижение обвинений попыткой вмешательства в выборы 2024 года со стороны Байдена

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Экс-президенту США и кандидату на выборах 2024 года Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на документ суда.

The New York Times пишет, что бывшему главе государства предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20-ти, отмечает газета. В обвинительном документе говорится, что соучастников сговора было шесть.

В нем также сказано, что Трамп, «несмотря на поражение», «был полон решимости остаться у власти» и в течение более чем двух месяцев после выборов «распространял ложь» о мошенничестве в ходе голосования, зная, что это недостоверная информация.

По результатам выборов президента США 2020 года, нынешний глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. Сторонники Трампа 6 января 2021-го ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

Представитель Трампа заявил Fox News Digital, что новое обвинение — это «последняя коррупционная глава в продолжающейся жалкой попытке криминальной семьи Байдена и их вооруженного Министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года», в которых, утверждает представитель, Трамп лидирует.

СNN отмечает, что Трампа вызвали в суд, он должен явиться к мировому судье в четверг, 3 августа.

Это уже третье обвинение против Трампа. Еще одно связано с хранением в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов (в обвинении 40 пунктов), первое же касается подлога финансовой документации (43 пункта), когда компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни (например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это был расход на оплату юридических услуг).