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Суд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл

Суд признал Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл

Жюри федерального суда Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу Джин Кэролл, сообщает CNN. Бывшего американского лидера обязали выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

Писательница подала в суд на Трампа за нанесение побоев, утверждая, что он совершил сексуальное преступление против нее. Хотя она не смогла доказать, что экс-президент изнасиловал ее, присяжные сочли его виновным в домогательствах.

Как следует из дела, эпизод, в котором обвиняется Трамп, произошел весной 1996 года в примерочной магазина.

Бывший президент в своей соцсети Truth Social назвал вердикт жюри «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен».

Материал дополняется
 

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