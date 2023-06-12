Умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане на 87-м году жизни, сообщает Corriere della Sera.
Берлускони в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с начала апреля по конец мая. Врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он начал курс химиотерапии.
ANSA со ссылкой на близких к политику источники сообщало, что тип заболевания, который выявили у политика, поддается лечению и лечится минимально инвазивными методами. Также собеседники агентства отмечали, что Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию и лечение антибиотиками, которые назначили из-за пневмонии. В разговоре с изданием Il Giornale в апреле Берлускони говорил, что ему тяжело, но он справится «и в этот раз».
Молодость и образование
Сильвио Берлускони родился в Милане, в неблагополучном районе. В 12 лет родители отдали его учиться в католическую школу. В 1954 году он поступил на юридический факультет Миланского университета, изучал право. Параллельно с учебой он начал работать — был фотографом, торговал мелкой техникой, писал курсовые работы другим студентам. Также организовал музыкальную группу, в которой был солистом и играл на контрабасе. Коллектив выступал в ночных клубах и на круизных судах. В 1961 году окончил Миланский университет с отличием.
Бизнес
Полноценно начал работать в 1957-м в строительной компании. А в начале 1960-х годов стал заниматься строительным бизнесом в компании Immobiliare costruzioni. К середине 1970-х Берлускони заработал большое состояние и стал известен как крупный застройщик. Тогда же он начал заниматься медиабизнесом. Среди его первых медиаактивов была компания кабельного телевидения TeleMilano (позже реорганизована в телеканал Canale 5). В 1978 году Берлускони была основана медиагруппа Fininvest, в 1980-х он купил медиагруппы Italia 1 и Rete 4, а также запустил медиасети La Cinq, Tele 5 (позже сменили название на La Cinquieme и DSF) и Telecinco. В 1993 году создал холдинг Mediaset.
В начале 1986 года Берлускони приобрел футбольный клуб «Милан», которым владел до 2017 года. 99,93% акций «Милана» он продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивалась в €740 млн. Forbes в 2023 году оценивал состояние Берлускони в $7 млрд.
Политическая деятельность
В политику Берлускони пришел в 1994 году (в 57 лет), создав «с нуля» в январе того же года собственную партию «Вперед, Италия!». Всего через 60 дней он выиграл с этой партией парламентские выборы (с результатом 41% голосов) в составе правоцентристского блока «Полюс свободы». На протяжении жизни Берлускони становился премьером Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011-м он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.
Скандалы
Берлускони много раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и с середины 1990-х часто участвовал в судебных процессах. Всего он был фигурантом около 60 гражданских и уголовных дел, проверок и разбирательств, политика обвиняли в том числе в связях с мафией, взятках, налоговых преступлениях. Всего против Берлускони было вынесено три обвинительных приговора, два из них в итоге отменены. В силе остался один — по делу о налоговых махинациях в компании Mediaset.
Одним из самых громких судов с участием Берлускони стал процесс по так называемому делу Руби из-за выдвинутых в 2011 году обвинений в связях с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко Каримой Руби эль-Маруг. Берлускони отрицал интимную связь с девушкой, заявлял, что не знал ее точного возраста, и говорил, что сама танцовщица представлялась 24-летней. Во время того же процесса стало известно об организации вечеринок с оргиями на вилле Берлускони под Миланом, а Руби призналась, что неоднократно посещала эти вечеринки. В 2013 году политика приговорили по этому делу к семи годам тюрьмы, но в 2014-м после многочисленных апелляций адвокатов он был оправдан.
Отношения с Россией
Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. В 2003 году он заявлял, что шагом в интеграции Москвы и Запада должно стать членство России в ЕС. В 2005-м политик признал, что это «слишком далекая мечта», но отметил, что все же произойдет. Берлускони часто называют другом Владимира Путина. У них регулярно происходили неформальные контакты. А в 2015-м Берлускони приезжал к Путину в Крым. Спустя почти три месяца после начала военной операции России на Украине Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять требования, которые выдвигает Москва, по урегулированию конфликта. После критики он отказался от своих слов и призвал стороны к миру.
Личная жизнь
Берлускони был женат дважды, с 1965 по 1985 год и с 1990 по 2014 год. От двух браков у него два сына и три дочери.
Первая супруга — Карла Даль'Ольо (1965–1985 годы), вторая — Вероника Ларио, в прошлом театральная актриса. Ее настоящее имя — Мириам Бартолини, она познакомилась с Берлускони в 1980 году, пара поженилась в 1990 году и официально развелась в феврале 2014 года.
В 2011 году появились сообщения о том, что Берлускони встречается с 28-летней моделью Франческой Паскале, также сообщалось, что пара собирается пожениться. Однако о свадьбе так и не объявили, а 5 марта 2020 года пресса сообщила о расставании Берлускони с Паскале. Тогда же новой предполагаемой подругой и невестой Берлускони газеты назвали 30-летнюю уроженку Калабрии Марту Фашина, члена Палаты депутатов с 2018 года от партии «Вперед, Италия!».