Умер Сильвио Берлускони

Берлускони четырежды становился премьером Италии, а в прошлом сентябре победил на выборах в сенат. Этой весной ему поставили диагноз лейкемия, он начал химиотерапию. В больницу политика в очередной раз положили 9 июня

Сильвио Берлускони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане на 87-м году жизни, сообщает Corriere della Sera.

Берлускони в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с начала апреля по конец мая. Врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он начал курс химиотерапии.

ANSA со ссылкой на близких к политику источники сообщало, что тип заболевания, который выявили у политика, поддается лечению и лечится минимально инвазивными методами. Также собеседники агентства отмечали, что Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию и лечение антибиотиками, которые назначили из-за пневмонии. В разговоре с изданием Il Giornale в апреле Берлускони говорил, что ему тяжело, но он справится «и в этот раз».