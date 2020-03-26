Госдеп объявил награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

Президента Венесуэлы и ряд его соратников Вашингтон обвинил в содействии наркоторговле. За информацию о них Госдеп обещает многомиллионную награду, дороже всего власти США оценивают помощь в аресте самого Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Pedro Rances Mattey / Global Look Press)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Награда за информацию о Мадуро и ряде других высокопоставленных чиновников была объявлена вслед за тем, как Минюст США опубликовал обвинения в адрес главы государства и его соратников, касающиеся торговли наркотиками. За информацию о других участниках этого списка объявлена награда в $10 млн.

«Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного, представительного правительства, которое обслуживает нужды людей и которое не предает доверие людей, потворствуя или нанимая государственных чиновников, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении.

Помимо Мадуро в списке лиц, обвиненных в наркоторговле, значатся председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004–2008) Уго Карвахал, генерал-майор в отставке венесуэльской армии Кливер Антонио Алькале Кордонес и вице-президент по вопросам экономики и финансов Венесуэлы Тарек эль-Айссами. По версии Госдепа США, все эти лица помогали в вывозе наркотиков из Венесуэлы. Под их контролем находятся самолеты, которые вылетают с авиабазы Венесуэлы, а также маршруты перевозки наркотиков через морские порты.