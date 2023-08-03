Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями

Трампа не стали арестовывать по делу о штурме Капитолия в 2021 году, освободив с рядом условий, в том числе под запрет общения со свидетелями. Экс-президент не признал свою вину. Новое слушание назначили на 28 августа

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает CNN.

Вместо этого его освободят на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, кроме как через адвоката. Трамп поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги.

Экс-президенту США предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Трамп не признал свою вину. Новое слушание назначили на 28 августа. Это заседание продлилось 27 минут.

Перед заседанием Трамп говорил, что готов к возможному аресту. «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — заявил он.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации голосований. 6 января 2021 года сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Джека Смита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что он их выиграл. Команда экс-президента назвала предъявление ему обвинений попыткой вмешательства в выборы главы США 2024 года, в которых тот собирается участвовать.

Трамп намерен участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре следующего года. Согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College, на начало августа Байден и Трамп лидируют по рейтингам внутри своих партий, в связи с чем на выборах президента в 2024 году может состояться «матч-реванш» между ними. Гипотетически оба кандидата по результатам опроса набрали 43% каждый.

Бывшему американскому президенту предъявлены еще два обвинения. Первое связано с хранением в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов (в обвинении 40 пунктов), второе касается подлога финансовой документации (43 пункта), когда компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни (например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это был расход на оплату юридических услуг).

Сам экс-президент США отмечал, что в связи с предъявленными обвинениями по уголовным делам, по поводу которых он судится, ему грозит 561 год тюрьмы.