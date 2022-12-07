Президента Перу задержали после импичмента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
7 лучших мест в Ереване. Мнение россиян, которые туда переехали Life, 00:04
«Он не нужен Португалии». Реакция на отсутствие Роналду в старте на ЧМ Спорт, 00:00
АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго Бизнес, 00:00
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции Политика, 07 дек, 23:59
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 07 дек, 23:58
Президента Перу задержали после импичмента Политика, 07 дек, 23:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава Еврокомиссии назвала русских композиторов «феноменальными» Общество, 07 дек, 23:40
Кличко описал сценарий «апокалипсиса» для Киева зимой Политика, 07 дек, 23:36
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 07 дек, 23:29
Bloomberg узнал о планах Британии объявить о новых санкциях против России Политика, 07 дек, 23:20
Кадыров предложил считать многодетное материнство профессией Общество, 07 дек, 23:06
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 07 дек, 22:59
В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег Политика, 07 дек, 22:47
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Президента Перу задержали после импичмента

La Vanguardia: полиция задержала президента Перу Педро Кастильо после импичмента
Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента Республики после решения Конгресса освободить Педро Кастильо от должности, пишет El Comercio
Педро Кастильо
Педро Кастильо (Фото: Zuma / ТАСС)

Полиция Перу задержала Педро Кастильо, которому ранее парламент страны объявил импичмент. Об этом сообщают издания La Vanguardia и El Comercio.

По данным El Comercio, на специальном заседании вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента Республики после решения Конгресса освободить Педро Кастильо от должности.

Парламент Перу 7 декабря должен был в третий раз рассмотреть вопрос об импичменте президенту. Предыдущие попытки провалились. Однако за несколько часов до этого Кастильо выступил с обращением.

Конгресс обвинил Кастильо в совершении коррупционных преступлений. Президент в обращении отверг обвинения и назвал их бездоказательными. Часть парламента считает смещение президента «единственным пунктом в повестке дня» с момента его вступления в должность, отметил он.

Кастильо распустил конгресс республики и ввел в стране комендантский час. Тем не менее конгресс принял решение отстранить президента страны. Решение поддержал 101 конгрессмен, для одобрения было необходимо 87 голосов.

Источники радио RPP сообщили, что полиция и военные выступили на стороне конгресса. После выступления президента в штаб-квартире полиции началось экстренное совещание, рассказали они.

Читайте на РБК Pro
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Телефонный звонок от рекрутера: что хотят услышать на том конце провода Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей

Действия Кастильо осудила Болуарте. В отставку подали министр юстиции Феликс Шеро, министр экономики Курт Бурнео, министр иностранных дел Сезар Ланда и министр труда Алехандро Салас и другие политики. 

Генпрокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении Конституции. Глава ведомства Даниэль Сориа пригрозил возбудить против Кастильо уголовное дело.

Председатель Конституционного суда Франсиско Моралес назвал происходящее переворотом и призвал конгресс передать полномочия главы государства Болуарте.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Перу президент полиция задержание
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Президент Перу распустил парламент и ввел комендантский час
Политика
Парламент Перу утвердил импичмент президента страны
Политика
В Перу пассажирский самолет врезался в машину и загорелся
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter